Autistische Kinder und Jugendliche leben in ihrer ganz eigenen Welt. Kontakt zu anderen fällt ihnen sehr schwer. In Karlsruhe lernen sie, sich in Bildern auszudrücken und darüber Kontakte zu knüpfen. Der Schrifthof e.V. kooperiert mit verschiedenen Autismus-Zentren in der Umgebung. Dort ist man froh, den Familien so ein Angebot machen zu können. Die Nachfrage ist entsprechend groß. Herzenssache unterstützt beim Ausbau des Angebots.

