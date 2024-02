Musicalreisen richtig planen

Sie wollen "Frozen - die Eiskönigin" in New York gucken oder "Cats" in Wien? Bei Musicalreisen gibt es einige Tipps und Tricks, um günstiger an Tickets zu kommen.

Tipps zur Buchung Ganz wichtig: rechtzeitig reservieren. Je früher klar ist, was wann und wo, desto günstiger sind Tickets und Reise. Egal ob Flugzeug oder Bahn: wer lange vorher bucht, kann richtige Schnäppchen machen, der Preisvergleich lohnt. Wer nahe der Grenze zur Schweiz oder Österreich wohnt: nicht nur die Deutsche Bahn checken, sondern auch die österreichischen OEBB- bzw. die schweizerischen SBB-Angebote. Manchmal ist das Rundum-Sorglos-Paket EINES Anbieters das günstigste, manchmal bucht man Ticket, Hotel und Reise lieber separat. Nicht vergessen im Preisvergleich: Bustouren. Was die Zeit angeht: Weihnachtszeit ist keine Schnäppchenzeit, da gehen die Preise hoch. Sonderaktionen kommen meist im späten Frühjahr und Sommer auf den Markt. Musicalbesuche im Ausland Am besten vorab übers Internet kaufen – auch hier lohnt der Vergleich. Es gibt spezialisierte Agenturen, die nichts anderes tun, als Broadway- und WestEnd-Tickets zu verkaufen. Da unterscheiden sich die Preise oft erheblich. Lesen Sie das Kleingedruckte, schauen Sie vor allem auf eventuell versteckte Vermittlungsgebühren. Günstiger sind oft Nachmittagsvorstellungen, sogenannte Matinees, Vorstellungen am Abend und am Wochenende sind teurer. Alternative: Last-Minute-Tickets. Sowohl in London als auch in New York gibt es an zentraler Stelle DIE Anlaufstelle für Last-Minute-Tickets: TKTS. Tickets für die Vorstellungen am selben Abend bekommen Sie um gut die Hälfte billiger. Allerdings heißt es da: Schlange stehen und schauen, was noch übrig ist. Der Tipp, wenn es unbedingt genau DIE EINE Wunsch-Show sein soll: am frühen Nachmittag direkt an das Theater gehen, da gehen Rückläufer und hauseigene Tickets in den Verkauf, manchmal recht günstig, aber auf jeden Fall für DIE Show, die man sehen will. Und: es müssen nicht immer die ganz großen Theater mit den Mega-Shows sein. „Fringe“ ist das Zauberwort. Das sind die kleinen Off-Theater abseits der großen Paläste – da laufen die witzigen, guten, überraschenden Shows, die oft später erst die großen Hits werden und auf den Broadway oder ins WestEnd umziehen.