Wie kann man den Mundschutz desinfizieren?

Prinzipiell ist es so, dass die Coronaviren empfindlich gegenüber Hitze sind. Wenn man mehrere von den Stoff-Mundschützen hat, kann man diese abwechselnd mit in die Waschmaschine geben und bei 60 Grad waschen. Die Temperatur müsste völlig ausreichen, kochendes Wasser sollte es natürlich auch tun oder ein heißer Ofen. Man muss nur aufpassen, dass der Stoff anschließend noch weiterhin gut Feuchtigkeit aufnehmen kann und sich durch die Hitze nicht verändert hat.

Warum hilft zum Beispiel nicht auch eine normale Staubschutzmaske gegen das Coronavirus?

Ob eine Maske mich vor Viren schützt, hängt von der Art des Filters ab. Bei Coronaviren muss es mindestens ein Typ FFP2 sein. Alle anderen Masken haben vor allem den Sinn, mein Umfeld vor meinen eigenen Viren zu schützen.

Ist es möglich eine "professionelle" Maske mit haushaltsüblichen Materialien selbst herzustellen?

Nein. Das Problem ist, dass man sich mit selbstgebastelten Masken nie sicher sein kann, dass sie einen wirklich schützen. Die professionellen Masken haben einen Partikelfilter eingebaut, der sehr fein ist, und diesen kann man nicht so leicht selbst herstellen. Vor allem sind die selbst hergestellten Masken auch nicht getestet. Im Zweifel fühlt man sich zu sicher und kann sich trotzdem anstecken.

Schützt mich ein hochgezogenes Halstuch oder ein Motorradhelm?

Da die selbstgemachten Masken ja nicht geprüft sind, kann man stattdessen zum Beispiel einen Schal nehmen, der die Tröpfchen aufnimmt. Man muss hier darauf achten, dass der Mundraum gut abgedeckt ist. Wenn oben oder unten Luft ist, können die Tröpfchen trotzdem entweichen. Der Motoradhelm würde die Tropfen sicher auch erstmal aufhalten. Die Frage ist, ob man damit in einem Supermarkt einkaufen gehen will und überhaupt darf.

Wieso schützen die selbst gemachten Masken nur die anderen und nicht mich? Müssten die nicht in beide Richtungen gleich funktionieren?

Diese Masken haben keinen Virenfilter. Was so eine einfache Maske kann: Sie kann die dicken Tropfen abfangen, die wir aus dem Mund herausschleudern, wenn wir zum Beispiel husten, niesen oder eine feuchte Aussprache haben. Mit so einer einfachen Maske verhindert man allerdings nicht, dass überhaupt Viren von mir in der Umwelt verteilt werden. Sie können die Menge reduzieren, weil die dicken Tropfen abgefangen werden. Die Viren, die bereits in der Luft herumschwirren, kann sie ebenfalls nicht aufhalten. Diese sind zu fein.