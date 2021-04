Ministerpräsidentenkonferenzen sind in der Verfassung gar nicht vorgesehen und nach dem Osterruhe-Fiasko will sie so auch wirklich niemand mehr. Aber was kommt dann? Wenn Angela Merkel bei Anne Will in der Talkshow Armin Laschet eine überbrät und der wiederum genau wie Markus Söder bei Talkmaster Markus Lanz fast schon so eine Art Bewerbungsgespräch fürs Kanzleramt absolvieren muss, dann könnte man doch aus der Ministerpräsidentenkonferenz kurz MPK direkt eine Fernsehshow machen. Stefan Schlegel hat auch schon eine Idee, wie das aussehen könnte...