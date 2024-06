per Mail teilen

Intakte Moore sind wichtig für den Klimaschutz, weil sie große Mengen Kohlenstoff binden. Seltene Tiere und Pflanzen fühlen sich dort wohl. Und: Moore können auch beim Hochwasser-Schutz helfen.

Wie, das zeigen die Moorschützer vom NABU Baden-Württemberg. Im Projekt "Naturvielfalt Westallgäu" kümmern sie sich um die Renaturierung von Mooren.

Wenn man eine Handvoll Torfmoos nimmt und es einfach mal auspresst mit der Hand, dann laufen da wirklich das 20- bis 30-fache an Wassermenge raus.

Und das ist nur das Wasser, das das Torfmoos aufnimmt. Der meterdicke Torf unter dem Torfmoos kann auch noch große Mengen Wasser speichern. Dadurch wird das Wasser in der Fläche gehalten und fließt nur langsam ab. Das entlastet Bäche und Flüsse, die dann weniger stark anschwellen.

Moore als großer Wasserspeicher entlasten Bäche und Flüsse

Dass Moore so viel Wasser speichern können, hat man in einem anderen Moor kürzlich sogar ganz bewusst ausgenutzt: Wegen des vielen Regens hat das Allgäuer Flüsschen Eschach sehr viel Wasser geführt – eine Bedrohung für die Stadt Leutkirch. Als das Hochwasser-Rückhaltebecken voll war, wurden automatisch – wie für solche Fälle geplant - fast 5 Millionen Kubikmeter Wasser in ein nahes Moor geleitet: das Naturschutzgebiet Taufach-Fetzach-Moos.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten dort einen aufgeweichten Damm sichern. Wenn der Damm nicht gehalten hätte, wäre das für Leutkirch eine Katastrophe gewesen.

Es wären wahrscheinlich fünf Millionen Kubikmeter Wasser unkontrolliert ausgetreten und durch Urlau durchgeflossen. Wahrscheinlich wäre der Ort ziemlich zerstört worden und dann hätte sich das Wasser weiter den Weg nach Leutkirch gebahnt und auch dort große Schäden verursacht.

Hochwasser-Flutung von Mooren nicht unproblematisch

NABU-Biologe Siegfried Kehl sagt, er freue sich, dass das Hochwasser bei Leutkirch verhindert wurde. Gleichzeitig mache er sich Sorgen um die Hochmoor-Flächen im gefluteten Naturschutzgebiet. Den seltenen Pflanzen dort könnten die zusätzlichen Nährstoffe schaden. Die Eschach, meint er, bräuchte eigentlich schon VOR dem Rückhaltebecken und vor Leutkirch mehr Platz in der Aue.

Was ich eher negativ sehe, ist, wenn man so ein Moor nutzt als Überschwemmungsfläche und sagt: 'jetzt leiten wir halt einfach das Wasser in dieses unbrauchbare Land ein'. Man muss vielleicht eher dran gehen und sagen: 'Warum entstehen denn solche Hochwässer'? Das ist nicht nur wegen den hohen Mengen an Niederschlag, sondern auch, weil wir sehr viel Fläche versiegelt haben. Jeder Weg hat einen Graben und das Wasser läuft einfach sehr, sehr schnell ab. Und wenn man das verhindern kann, auch durch Moore, dann haben wir schon mal viel getan für den Hochwasserschutz.

Moore sind auch eine Versicherung gegen Dürre

Die Umgebung von Mooren ist oftmals lange Zeit noch feucht, während andere Wiesen in Trockenperioden schon austrocken - der Grund: die Moore stellen noch eine gewisse Restfeuchte zur Verfügung. Und: Bei großer Hitze wirken Moore wie Klimaanlagen. Wenn Wasser verdunstet, kühlt das die Umgebung.

Intakte Moore puffern also die Extreme ab. Das Problem: Die meisten Moore in Deutschland wurden entwässert, zum Beispiel um die Flächen als Wiesen zu nutzen – oder um Torf zu stechen. Auch am Blindele-See wurde lange Torf gestochen.

Trockengelegte Moorböden setzen große Mengen Klimagase frei.

Viele Niedermoorböden im Allgäu sind trockengelegt worden, um sie als Wiesen nutzen zu können. Deshalb setzen sie große Mengen an Klimagasen frei - "etwa 30 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr", so das Greifswald Moor Centrum.

Außerdem sind sie nicht, wie ein intaktes Moor, ein guter Hochwasserschutz: Bei Starkregen leiten die Entwässerungsgräben das Wasser schnell aus den Wiesen in sowieso schon übervolle Bäche und Flüsse. Trotzdem werden im Allgäu die Gräben auf Niedermoorböden jedes Jahr frei gebaggert, klagt Naturschützer Kehl. Das hat Folgen.

Der Boden senkt sich auch mit der Zeit. Dadurch, dass sich der Boden zersetzt und CO2 entweicht, sinkt dieser Niedermoor-Boden nach unten. Er wandert pro Jahr, wenn das stark entwässert wurde, ca. 1 cm tiefer. Das heißt, er wird irgendwann auch wieder nässer. Das möchte der Landwirt unter Umständen nicht, weil er sonst nicht regelmäßig mähen kann. Das heißt, er macht auch den Graben wieder tiefer. Dadurch sinkt der Wasserspiegel wieder und dadurch zersetzt sich wieder mehr Torf.

Das Ganze ist ein Teufelskreis, findet Siegfried Kehl, denn das geschehe so lange, bis kein Boden mehr da ist.

Moorschutzkonzeption: So will das Land Baden-Württemberg seine Moore schützen

Luftaufnahme vom Blindele-See im Allgäu SWR Foto: Bolender

Darum sollten Moore wieder renaturiert werden

All das sind gute Gründe, Moore wieder zu "vernässen". Wenn's gut läuft, bildet sich sogar neuer Torf. Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist das allerdings besonders schwierig, weil die Bäuer:innen alternative Einkommensquellen brauchen. Im NABU-Projekt Naturvielfalt Westallgäu dagegen sind etliche Moorflächen Staatswald und gehören zu "Forst BW" – so auch am Blindele-See. Aber auch hier müssen einzelne Landeigentümer überzeugt werden, ihre Flächen im Moor zu verkaufen oder zu tauschen.

Wenn der Blindele-See erstmal renaturiert ist, so hofft Siegfried Kehl, tauchen vielleicht auch wieder Arten auf, die schon verschwunden sind: zum Beispiel die Kreuzotter oder verschiedene Libellen.