Auftritt in einem Autokino? Hört sich zunächst einmal ungewöhnlich an - für den Künstler, weil er nicht vor Publikum, sondern vor Autoreihen auftritt und für das Publikum, weil sie in ihrem Auto sitzen und den Künstler nicht unbedingt direkt sehen können. Dass es aber funktioniert, das haben wir am 2. Mai mit dem Auftritt von Heinrich Del Core im Autokino in Bühl bei Rastatt bewiesen.

Einlasskontrolle mal anders: Das Ticket durch die Scheibe zeigen und Liste auf dem Handy kontrollieren SWR Andreas Braun Auch im Autokino gibt es Platzeinweiser SWR Andreas Braun Denn jedes Auto hat seinen eigenen "Stellplatz" SWR Andreas Braun Alle stehen auf ihren zugewiesenen Plätzen - die Show kann beginnen. SWR Andreas Braun Heinrich Del Core betritt die Bühne SWR Andreas Braun Blick durch die Reihen SWR Andreas Braun Auch der Blick von Backstage ist etwas anders als bei Auftritten in einem Theater SWR Andreas Braun Damit jeder die Show verfolgen kann, wird das Bild auf eine große Videowand übertragen SWR Andreas Braun Ungewohntes Bild und auch ungewohnte Situation für den Künstler: Auftritt vor vollen Autoreihen SWR Andreas Braun Auf der Bühne vor lauter Autos SWR Andreas Braun Der Vorteil: im eigenen Auto kann man es sich während der Show so richtig gemütlich machen SWR Andreas Braun Blick durch die Reihen auf die Bühne und die Leinwand SWR Andreas Braun Geschafft! Applaus gabs in Form von lautem Hupen SWR Andreas Braun