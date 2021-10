Mit diesen Tricks verhindern Sie aggressives Verhalten bei Ihrem Hund

per Mail teilen

Was tun, wenn der Hund beißt? Hunde-Experte Thomas Baumann verrät, wieso Hunde aggressiv werden und wie Sie reagieren sollten.

Es kann viele verschiedene Gründe dafür geben, wenn ein Hund beißt. Aber was tun? In dieser Folge redet Hunde-Fachfrau Annett Lorisz mit dem ehemaligen Polizeihundeführer Thomas Baumann darüber, was Hundebesitzer tun können und wieso ein Hund aggressiv wird.

Welche Rolle spielt die Rasse eines Hundes bei agressivem Verhalten?

Hunde werden nicht aggressiv geboren, sagt Baumann. Aber es gebe ein Aggressionspotential, dass genetisch vorgegeben ist: So habe der belgische Schäferhund ein höheres Aggressionspotential als der deutsche Schäferhund. Die Frage ist: Wodurch wird dieses Potential freigesetzt?

»Aggressionsverhalten ist so komplex, dass wir immer versuchen müssen, die Ursache in den Vordergrund zu heben. Es gibt nicht die eine Ursache.«

Wieso beißt mein Hund?

Das genetische Aggressionspotential eines Hundes ist aber nur ein Aspekt, sagt Baumann. Auch der Mensch spiele eine Rolle, genau wie die Umgebungsbedingungen, der Züchter sowie die kognitiven Einflüsse - also was der Hund erlebt und wie er Konflikten in seinem Leben begegnet. Laut Baumann gibt es keinen Aggressionstrieb. Ein Hund setze aggressives Verhalten immer dann ein, wenn er damit ein Bedürfnis befriedigen könne: z.B. bei Angst, Unsicherheit, Frustration oder einem Status-Konflikt.