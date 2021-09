Schlegels Mikroabenteuer 2020

Mikroabenteuer – das sind die kleinen Abenteuer vor der Haustür. Von wegen Nordkap, Australien oder Feuerland – Mikroabenteuer kann man auch ohne großen Aufwand hier und jetzt erleben. Auch für diese Abenteuer gilt: manches ist in Corona-Zeiten nicht machbar - aber Sie können sich das ja vormerken...

Natürlich kann man im Schwarzwald auch einfach nur toll spazieren gehen, aber als Abenteuer gilt das nicht. Da muss mehr her. Irgendwas mit Jagen vielleicht. Stefan Schlegel will und kann aber keine Tiere jagen und deshalb jagt er jetzt Heidelbeeren, um den Gang in den Schwarzwald zum Mikroabenteuer werden zu lassen ...

Sport machen im Urlaub – das nehmen sich viele vor. Und oft klappt das ja auch, weil man sich endlich mal die Zeit frei einteilen kann. Wenn man jetzt nicht wegfahren kann oder darf, könnte man aber auch einfach auf den nächsten Sportplatz gehen und das Sportabzeichen ablegen. Das geht, auch wenn Olympia 2020 in Tokio aus bekannten Gründen ausfällt. Unser Reporter Stefan Schlegel hat dabei im oberen Medaillenspiegel zugeschlagen: 50 Meter Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und ein 3.000 Meter-Lauf - alles kein Problem!

Tourist in der eigenen Stadt sein? „Warum nicht!“, hat sich unser Reporter und Westentaschenkolumbus Stefan Schlegel ganz weise gedacht und sich mit offenen Augen und Ohren dazugesellt, also unter die Touristen in Freiburg gemischt. Ziel: Die eigene Stadt neu entdecken – und da bietet sich als erstes eine Stadtführung an. Die hat man vielleicht schon mal in Hamburg, Berlin, Rom oder London mitgemacht. Könnte es sein, dass sich auch dem Einheimischen noch unbekannte Seiten zeigen? Wie fühlt es sich an, die Heimatstadt mit den neugieren Augen ortsfremder Besucher anzuschauen? Und wie wichtig ist die Stadtführerin dabei?

Keine Urkunde für das Deutsche Sportabzeichen, weil er seine Schwimmfähigkeit nicht unter Beweis gestellt hat. Stefan Schlegel hat es mit einem Schulterzucken hingenommen und seinen Schwimmsessel aufgeblasen. Mit dem ist er an den Altrhein gefahren und hat sich von Bad Bellingen nach Neuenburg treiben lassen.

Im Hotel in der eigenen Stadt übernachten? Hat was Dekadentes. Wobei auch diese Erfahrung die Perspektive verändern kann: Fühlt sich das irgendwie anders an als in München, New York oder auf Mallorca? Nimmt man das Leben im Hotel möglicherweise in der Heimatstadt als noch exotischer wahr? Stefan Schlegel hat sich in Freiburg in ein fremdes Bett gelegt und genau nachgespürt…