Die kleinen Abenteuer vor der eigenen Haustüre

Mikroabenteuer – das sind die kleinen Abenteuer vor der Haustür. Von wegen Nordkap, Australien oder Feuerland – Mikroabenteuer kann man auch ohne großen Aufwand hier und jetzt erleben.

...indem man zum Beispiel die Wanderschuhe anzieht und einfach mal von Zuhause aus losläuft, vielleicht mit der S-Bahn wieder zurückfährt, einfach mal draußen übernachtet oder in einem kleinen Ort, in dem man noch nie war, ein kleines Fremdenzimmer nimmt. Mikroabenteuer können Radtouren sein oder eine Kanufahrt auf dem Flüsschen, das gar nicht weit weg ist von Zuhause.

Christo Foerster gilt als Experte für Mikroabenteuer. Tausende Menschen folgen ihm in den sozialen Medien, teilen auf diese Weise seine Abenteuer im Wald, am Wasser und in den Bergen und posten ihre eigenen Erfahrungen. SWR1-Reporter Stefan Schlegel war so inspiriert, dass er Mikroabenteuer auf seine Art weiter interpretiert hat.

„Schließlich bin ich doch auf der Suche für die Weisheit der Straße in Schmidts Samstag immer selbst ein Abenteurer, ein Abenteurer mit Mikro(fon).“

Er ging nachts schwimmen im See, trampte auf gut Glück, wanderte kilometerweit genau auf dem 48. Breitengrad durch Freiburg und übernachtete draußen auf einer Bank vor seiner Haustür. Solche Mikroabenteuer hört man selten, und wenn, dann nur in SWR1 Schmidts Samstag!

Die Abenteuer von Stefan Schlegel

Zum Weiterlesen:

"Wir haben oft die Tendenz, nach Superlativen Ausschau zu halten – der höchste Berg, der längste Fluss, der größte Wald. Wenn wir aus dem Höchsten, Längsten und Größten aber einfach das Nächste machen, werden wir überrascht sein, wie viel Abenteuerpotenzial die direkte Umgebung bereithält."

Autor Christo Foerster privat

HarperCollins Germany GmbH Raus und machen! Wie wir von Träumern zu Abenteurern werden Autor Christo Foerster Verlag: HarperCollins ISBN: 978-3959672849