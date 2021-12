Das Black Album von Metallica ist eines DER Alben der Musikgeschichte. Es ist Heavy Metal, und trotzdem lieben es Menschen weit über die Metalszene hinaus – zum Beispiel für die Ballade Nothing Else Matters.

SWR1 Redakteurin Clara Sondermann über die Entstehung des legendären Metallica "The Black Album" - und Frontmann James Hetfield verrät für wen er den Song Nothing Else Matters geschrieben hat.

Ein Fest für Metallica-Fans

Das Black Album bescherte Metallica im Jahr 1991 in 10 Ländern die erste #1 in den Albumcharts – allein in den Staaten hielt es sich vier Wochen lang an der Spitze. Zum 30. Geburtstag erscheint die Remaster-Neuauflage von The Black Album! Wir haben eine Deluxe-Boxset des "Black Album" verlost, bei dem auf 6 LPs, 14 CDs und 6 DVDs und vielem mehr keine musikalischen Fragen offen bleiben und das alle Metallica-Fans lieben werden.