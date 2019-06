Meditation: Zwischen Entspannung und Alptraum

Meditation ist ein Prozess. Auch ein Marathonläufer müsse hart arbeiten, bis er die nötige Kondition erreiche, betont Michael Utsch. Der Religionspsychologe ist überzeugt, dass für viele Menschen schon ein halbstündiger, achtsamer Gang durch einen Park eine große, entspannende Wirkung hat. Der Übergang von Gymnastik über Entspannungsübungen hin zur tiefen Meditation sei fließend. Entscheidend sei ein liebevoller Umgang mit sich selbst. Dazu gehöre, sich gut zu informieren und sich zu überlegen, an welchen Lehrer man sich wie eng bindet. In der Szene gebe es auch schwarze Schafe. Wer meditiere, solle sich fragen: Was will ich erreichen? Im zweiten Schritt sollten die Versprechen der Meditationslehrer geprüft werden. Michael Utsch rät denen zu besonderer Vorsicht, die psychisch belastet oder gar krank sind. Wer in die eigenen Tiefen hinab steigt, muss sich nicht wundern, wenn er in Abgründe blickt. Und da, so Utsch, könne es schon passieren, dass in einer tiefen Meditationsphase beispielsweise ein Trauma wieder aufscheint.