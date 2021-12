per Mail teilen

Unsere heutige Gäst:in bei Erzähl mir was Neues bedarf eigentlich keiner Vorstellung, denn die Theologin Margot Käßmann ist weit über die Landesgrenzen bekannt.

Auch wenn Käßmann nach Ämtern wie Bischöfin der Landeskirche Hannover und EKD-Ratsvorsitzende mittlerweile im Ruhestand ist, wird sie nicht müde sich für ihre Überzeugungen einzusetzen. Sie gilt als Mahnerin – egal ob es um Waffenexporte, den Umgang mit Geflüchteten oder den Krieg in Afghanistan geht – und ist für ihre Geradlinigkeit bekannt.

Religionen können zum Weltfrieden beitragen

Für Wolfgang Heim bringt Margot Käßmann eine spannende neue These mit: Egal ob Christentum, Islam oder Judentum, sie ist überzeugt: alle Religionen, auch abseits der großen Buchreligionen, können zum Frieden in der Welt beitragen. Im Leitungsgremium von “Religions for peace” setzt sie sich mit vielen anderen Religionsvertreter:innen für den interreligiösen Dialog ein und sagt deutlich: Jede Religion ist im Kern friedlich!