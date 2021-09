Sozialminister Lucha über 2G: "Es ist eine Vorsorge-Verordnung"

per Mail teilen

Es ist die freie Entscheidung wenn jemand sagt: "Nein, ich lasse mich nicht impfen." Aber der Kurs der baden-württembergischen Landesregierung macht klar: Es ist auch eine Entscheidung dafür, dass ich nicht so viele Freiheiten bekomme, wie Menschen, die sich für die Impfung entscheiden. Ab Donnerstag, 16.9., greift die 2G-Regel, wenn die Intensivstationen in Baden-Württemberg volllaufen. In SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg hat Stefan Orner dazu mit dem baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha gesprochen.