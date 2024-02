Es war alles so schön durchgeplant nach meinem Urlaub. Doch kurz vor dem Rückflug ist alles anders. Mallorca wird zum Risiko-Gebiet. Also: Ab zum Test und Quarantäne!

Plötzlich selbst betroffen

Inzwischen ist fast eine Woche vergangen, seit ich wieder zurück in Deutschland bin. Es war eine ereignisreiche Woche mit Pflichttest, Quarantäne und Sprüchen von Kolleg*innen. Bisher hatte ich immer nur gehört oder gelesen, wie das mit diesen Corona-Tests funktioniert, aber das ganze mal selbst zu erleben, ist etwas anderes.

Auch dachte ich nicht, dass ich auch mal zu denen gehöre, die aus einem Risikogebiet kommen. Bei unserer Abreise nach Mallorca waren die Infektionszahlen auch noch nicht besorgniserregend und wollten eh nicht an den Ballermann. Aber in diesen Zeiten ist alles möglich. Also gabs nach der Rückreise Pflichttest und Quarantäne. Aber nach fast 54 Stunden Selbstisolation durfte ich das Haus wieder verlassen.

Ein zweiter Test?

Montagabend, kurz vor 19 Uhr, kam das negative Ergebnis per Corona-Warn-App auf das Handy. Es war der erste Test. Ein zweiter Test wird fünf bis sieben Tage danach empfohlen.

»Ein negatives Testergebnis stellt nur eine Momentaufnahme dar. Eine Wiederholungstestung 5 bis 7 Tage nach dem ersten Test ist aus fachlicher Sicht sinnvoll, eine zweite Testung ist für Reiserückkehrer derzeit jedoch in Baden-Württemberg nicht verpflichtend.«

Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass ich vielleicht doch noch positiv sein könnte. Ich war schon vorher der Meinung, dass mein Urlaub corona-konform war. Den Gedanken, einen zweiten Test zu machen, habe ich deshalb schnell wieder verworfen. Außerdem, wie soll dieser zweite Test überhaupt ablaufen? Muss ich dann wieder zum Flughafen oder dieses Mal zum Hausarzt und vor allem kostet der etwas?

»Du machst aber schon noch einen Test, oder?«

Die Zahl der Infizierten steigt auch in Baden-Württemberg wieder deutlich an. Verständlich also, dass meine Mitmenschen und Kolleg*innen mich noch einmal dazu gebracht haben, mir zu überlegen, nicht doch noch einen zweiten Test machen zu lassen.

Was ich persönlich aber immer noch nicht verstehe ist, dass meine Kolleg*innen Sorge haben, ich könnte jetzt durch meinen Urlaub Corona in die Redaktion bringen, aber wenn Kolleg*innen eine Hochzeitsfeier besuchen oder Urlaub in einem Nicht-Risiko-Gebiet machen, dann wird das entspannter gesehen. Ich dachte immer, es kommt vor allem darauf an, wie ich mich verhalte. Egal wo ich bin.

»Abstand halten und Hygieneregeln befolgen, das konnte ich auch auf Mallorca.«

Kontakt zum Hausarzt

Aber gut. Zweiter Test für mich und für das Gemeinwohl. Mein erster Weg war der Kontakt zum Hausarzt in Stuttgart. Dieser hat mich dann per Telefon an die Corona-Abstrichstelle im Nackarpark verwiesen. In den Räumen der Jugendherberge in Bad Cannstatt ist jetzt ein Testzentrum. Die Terminvergabe erfolgt online. Mit wenigen Klicks gebe ich meine Daten an und warum ich mich testen lassen will. Hier gibt es sogar extra die Option »Reiserückkehrer 2. Coronatest». Termine sind noch am gleichen Tag frei. Da ja mindestens fünf Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Test liegen sollen, wähle ich einen Termin am Donnerstag. Von Kosten wird mir bisher nichts angezeigt. In der Pressemitteilung der Stadt Stuttgart wird dazu der Leiter der Teststelle zitiert:

»Zu uns kann jeder kommen, der die Kriterien erfüllt und einen Termin vereinbart hat. Die Tests sind für die Personen kostenfrei.«

Also gut. Kostet nichts. Dann erst recht. Könnte mir vorstellen, dass sich viele sich nicht ein zweites Mal testen lassen und sollte der zweite Test dann auch noch kostenpflichtig sein, dann würden sich bestimmt noch weniger freiwillig ein weiteres Mal ein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Offizielle Zahlen dazu gibt es aber leider noch nicht.

Die Schlange ist übersichtlich. Da jeder vorher einen Termin online ausmachen muss, ist die Wartezeit nicht lange. SWR Matthias Sziedat

Nicht wieder die Nase

Der zweite Test lief so ähnlich ab, wie der erste. Auch hier läuft vieles digital. Die Adresse wird über meine Versichertenkarte eingelesen, es werden automatisch Aufkleber gedruckt, ich bekomme einen Zettel mit einem QR-Code, den ich in die Corona-Warn-App hinterlegen kann.

Im Vergleich zum Test am Stuttgarter Flughafen dauert die Anmeldung etwas länger. Ein Aufkleber wird noch in ein Buch geklebt, mit Informationen versehen, Zettel händisch ausgefüllt und dann in eine Labortüte gesteckt.

Der Test selbst ist ähnlich. Mir fällt auf, dass dieses Mal ein Abstrich im Rachen und dann in beiden Nasenlöchern gemacht wird. Rachen ist noch harmlos, aber in der Nase ist schon sehr unangenehm. Kurz Tränchen in den Augen, dann ist aber schon alles vorbei. Innerhalb von zwei Werktagen soll das Ergebnis vorliegen. Bedeutet: Spätestens am Montag steht fest, dass ich garantiert kein Corona von Mallorca aus mit nach Deutschland gebracht habe.

Mein persönliches Fazit

Was haben die vielen Tests für mich gebracht? In erster Linie Sicherheit für mich und meine Mitmenschen. Egal wo ich derzeit Urlaub mache, in einem Risikogebiet oder in einem anderen Land, kann ich mich einem höheren Risiko aussetzen. Da gibt es das volle Flugzeug oder auch einfach nur, dass Menschen nicht immer Abstände einhalten, sei es am Gepäckband oder beim Einsteigen in den Zug. Mit einem zweiten negativen Test kann ich mir sicher sein, dass niemand von mir infiziert werden kann, nur weil ich im Urlaub war.

Dann hat mir der erste Test noch etwas gebracht: eine verkürzte Zeit in Quarantäne. Nur 54 Stunden musste ich mich daheim einsperren. Freunde von mir hatten das Ergebnis sogar schon am nächsten Tag. Die Alternative wären 14 Tage Quarantäne gewesen. Ich bin froh darüber, dass es Pflicht ist, sich nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet testen zu lassen. Noch besser finde ich, dass sich auch alle anderen Urlauber testen lassen können, die im Ausland waren.

Vielleicht finden wir auch noch eine Möglichkeit, dass sich mehr Menschen kostenlos oder kostengünstig testen lassen können. Denn nicht nur Urlaub ist in der heutigen Zeit ein Risiko.