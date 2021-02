Prinzessinnen, Hexen oder Zwerge faszinieren uns jedes Mal aufs neue in den klassischen Märchenfilmen.

Schneewittchen

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Jeder kennt das Märchen von Schneewittchen, das vor ihrer bösen Stiefmutter flieht und sich bei den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen im Wald versteckt.

Frau Holle

»Kickeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.«

Noch ein Märchen der Gebrüder Grimm: Zwei Schwestern, die eine fleißig und schön, die andere hässlich und faul. Frau Holle überschüttet die eine mit Gold, die andere mit Pech. Und wenn sie nicht gestorben sind,..

Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen mit Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl in diesem Häuschen sein?

