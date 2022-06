per Mail teilen

Man könnte denken: Das Letzte was wir in dieser gefühlten Dauerkrise, in der wir gerade leben, brauchen ist Luxus. Luxus wirkt da erst recht dekadent. Andererseits, bedeutet Luxus, vielleicht auch Pause vom Alltag, und ist nötiger denn je. Und dann ist Luxus auch noch hochgeradig relativ und ein Frage der Pespektive. Jedenfalls gibt es genug Gründe Stefan Schlegel die Weisheit der Straße danach fragen zu lassen...