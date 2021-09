Wegen Bahnstreik: Lokführer aus BW bekommt Todesdrohungen

»Irgendwann muss man zum Ausdruck bringen, was man will. Wie wollen wir das denn machen? Wenn jemand bei ver.di oder bei einem Autobauer streikt, dann stehen die Bänder still und das interessiert keinen. Bei uns trifft es die Pendler, aber wann sollen wir denn streiken? Zwischen 0.00 und 1.00 Uhr, wenn es keinem wehtut?«