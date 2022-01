Lokal einkaufen in Zeiten von Corona

Gähnende Leere in den Fußgängerzonen in Baden-Württemberg, denn die meisten Geschäfte haben wegen Corona zu. Um die Krise wirtschaftlich durchzustehen, setzen immer mehr lokale Läden auf Internet und Lieferdienste.

Für große Mode-Ketten und Supermärkte sind Online-Shopping-Angebote schon lange etabliert, für viele kleine Geschäfte ist das aber oft noch Neuland, zum Teil haben sie nicht mal eine Homepage. In einigen Städten in Baden-Württemberg haben sich die lokalen Einzelhändler zusammengetan und listen gemeinsam auf, wie und wo man Online oder per Telefon bestellen kann. Beispielsweise in Friedrichshafen oder in Freiburg und umliegender Region. In anderen Regionen wie etwa im Raum Ulm/Neu-Ulm haben Regionalzeitungen die nötigen Informationen zusammengetragen.

Hier geht es zu den Lokalhelden Baden-Württemberg

Helfer aus der Nachbarschaft bringen Einkäufe nach Hause

Das Prinzip ist überall ähnlich. Kunden können per E-Mail oder Anruf Waren bestellen und diese werden meist vom Händler oder einem Paketdienst geliefert. Andere Händler wie beispielsweise der kleine Dorfladen von Christoph Barbknecht in Friedrichshafen verpacken nach telefonischen Bestellungen die Waren nur für ihre Kunden. Geliefert wird durch Freiwillige aus der Nachbarschaft, etwa für ältere oder kranke Menschen, für die ein Einkauf im Laden zu riskant sein könnte.

"Inzwischen haben sich so viele Leute gemeldet, die gesagt haben, sie haben gerade nichts zu tun, sind in Kurzarbeit, bzw. machen Homeoffice oder haben ihren Job ganz verloren durch die Krise, die jetzt helfen wollen."

Gutscheine für bessere Zeiten

Diese Helfer organisieren sich in Nachbarschaftsportale wie nebenan.de oder lokalen Facebookgruppen, wie es sie überall im Land gibt. Andere Geschäfte verfügen weder über Lieferdienste noch können Helfer aus der Nachbarschaft aushelfen. Da denkt man schon an die Zeit nach der Coronakrise. Auf dem Portal Ehrengast etwa kann man Gastrogutscheine erwerben, die man dann später, wenn die Restaurants wieder geöffnet haben, einlösen und als Gast besonders behandelt wird. Ein ähnlicher Gedanke steck auch hinter einem Portal in Emmendingen, wo man nicht nur Gutscheine für Restaurants, sondern auch andere Geschäfte erwerben kann – und damit die lokalen Unternehmen unterstützt.

Ob sich die Geschäft auch mit Lieferdiensten über die Coronakrise halten können, ist unklar. Für viele Einzelhändler ist es die einzige Möglichkeit überhaupt weiter zu machen.