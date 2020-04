Schulen, Geschäfte und Restaurants wieder öffnen? Die Experten der Akademie Leopoldina haben ihre Empfehlungen abgegeben - nun müssen die Politiker*innen entscheiden, ob und wann die Corona-Maßnahmen gelockert werden sollen.

Jedes Land hat seinen eigenen Weg mit der Corona-Pandemie umzugehen: Mal sind die Regeln strenger, wie beispielweise in Frankreich, oder eher locker, wie in Schweden. In allen Ländern leidet vor allem die Wirtschaft unter den Maßnahmen. In Deutschland will Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, ob und wie Deutschland die Maßnahmen wieder lockern kann.

Vorschläge der Leopoldina zur Lockerung der Maßnahmen

Die Wissenschaftler*innen der Nationalen Akademie der Wissenschaften ( Akademie Leopoldina) haben ihre Empfehlungen abgegeben:

(Grund)schulen sollen mit Einschränkungen wieder geöffnet werden

Mundschutzpflicht im Öffentlichen Nahverkehr

Reisen wieder erlauben

Geschäfte und Restaurants wieder öffnen bei Einhaltung von Hygiene- und Distanzregeln

Auch andere Länder, wie beispielweise Polen, wollen die Beschränkungen lockern, um die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Österreich

Geschäfte, die kleiner sind als 400qm dürfen wieder öffnen, auch Gartencenter und Baumärkte. In einem zweiten Schritt sollen ab dem 1. Mai alle anderen Geschäfte und Friseure aufmachen dürfen. Im Gegenzug gibt es eine Reihe neuer Regeln. So gilt sowohl im Handel als auch im öffentlichen Nahverkehr nun die Pflicht, einen Mund-Nasen Schutz zu tragen. Außerdem ist der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter überall vorgeschrieben.

Frankreich

Frankreich denkt noch nicht über Lockerungen nach. Präsident Macron kündigte sogar an, die Ausgangssperre zu verlängern. Erst ab dem 11. Mai sollen Schulen und Kindergärten schrittweise wieder öffnen. Restaurants, Cafés oder Hotels sollen aber vorerst geschlossen bleiben. Auch Senioren oder chronisch Kranke sollen dann weiterhin zu Hause bleiben. In Frankreich darf das Haus nur dann verlassen werden, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Gassigehen oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer um die Wohnung erlaubt. Wer sich mehr als einen Kilometer vom Wohnort entfernt, dem droht ein Bußgeld von mindestens 135 Euro.

Griechenland

Griechenland ist bislang vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Die griechische Regierung führt das darauf zurück, dass sie schon früh das öffentliche Leben eingeschränkt hat. Schulen sind bereits seit Anfang März geschlossen. Seit dem 23. März gilt in ganz Griechenland eine Ausgangssperre, die Regierung hat sie gerade bis zum 27. April verlängert. Wer vor die Haustür geht, muss eine Ausnahmegenehmigung dabeihaben. Wer keine Genehmigung hat und erwischt wird, wird mit 150 Euro Bußgeld bestraft.

Schweden

Schweden geht den eigenen, vergleichsweise entspannten Weg. Es gibt derzeit nur zwei Verbote im Land: Menschenansammlungen von mehr als 49 Personen sind untersagt. Außerdem gilt seit dem 3. April ein Besuchsverbot für Pflege- und Altersheime. Es gibt nach wie vor keine Ausgangs- oder Kontaktsperren im Land. Schulen bis Klasse 9 und Kindergärten bleiben geöffnet - ebenso Spielplätze, Sportanlagen, Schwimmbäder und Bibliotheken. Ende der Woche soll das Parlament der rot-grünen Minderheitsregierung per Krisengesetz auf drei Monate befristete Sondervollmachten geben. Damit könnte sie, wenn nötig, aus den bisherigen Verhaltensempfehlungen sehr konkrete Vorschriften und auch Verbote machen.