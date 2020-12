Bund und Länder haben sich auf einen gemeinsamen Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember, geeinigt. Knut Bauer aus der Redaktion SWR Landespolitik beantwortet dazu Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer.

Ausgangsbeschränkung

Andreas Ziegler aus Markdorf in Baden und Ingried Sterzer aus Öhringen wollen wissen...

...wie es mit den Ausgangsbeschränkungen an Heilig Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen ist - muss man da auch um 20 Uhr wieder zuhause sein, wenn man vorher die Familie besucht hat?

Knut Bauer:

Diese nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr werden vom 24. bis 26. Dezember, also über die Weihnachtstage, nicht gelten. Für diese Zeit ist ein triftiger Grund für das Verlassen der Wohnung tatsächlich der Besuch von privaten Veranstaltungen. D.h. die Weihnachtsfeier im privaten Kreis, mit der eigenen Familie, mit dem eigenen Hausstand und noch weiteren vier Personen. Man kann sich an den Weihnachtsfeiertagen tatsächlich Zeit lassen, und man muss nicht um 20 Uhr wieder zu Hause sein. Man kann es dann auch später werden lassen. Ganz wichtig ist: an Silvester gilt dies auf keinen Fall (!), da gelten die Ausgangsbeschränkungen dann wieder ab 20 Uhr.

Zum Besuch der Familie über Weihnachten

...fragt Kristina aus Karlsruhe:

Man darf sich ja mit bis zu 4 Personen über den eigenen Haushalt hinaus an Weihnachten treffen. Gehören da Cousins und Cousinen auch zum engsten Familienkreis?

Knut Bauer:

Ich würde sagen ja, da muss man jetzt das Verwaltungsdeutsch übersetzen.

Als engster Familienkreis gelten Ehegatten, deren Lebenspartner und Verwandte in gerader Linie, das sind: Großeltern, Eltern, Kinder. Und so heißt es im Beschluss auch: Geschwister und Geschwisterkinder. Das übersetzt heißt ja: Von der Schwester die Tochter oder vom Bruder der Sohn, das sind dann Cousins und Cousinen - die dürfen dann auch mit dabei sein. Man muss nur bei der Höchstzahl aufpassen. Über den eigenen Hausstand hinaus dürfen es maximal 4 Personen sein. Also über 4 Cousins würde es dann nicht gehen.

Was ist mit Baumärkten?

Stefanie Majewski aus Mannheim und Jörg Sauer aus Sulzfeld und ganz viele andere fragen...

...wenn jetzt ab Mittwoch einige Läden dicht machen müssen, bleiben dann die Baumärkte offen, so wie im Frühjahr?

Knut Bauer:

Nein, Baumärkte müssen schließen, anders als im Frühjahr, und zwar bundesweit. Damit will man verhindern, dass zwischen den Bundesländern so eine Art „Einkaufstourismus“ einsetzt. Das war im Frühjahr so: Da waren in Baden-Württemberg die Baumärkte offen, in Bayern aber nicht. Im Grenzgebiet sind dann viele Bayern in die Baumärkte von Baden-Württemberg gestürmt.

Ausweichen auf den Online-Handel?

Baumärkte haben zu, aber der Online-Handel bleibt offen. Ein Hörer fragt uns deshalb:

Wo bekomme ich jetzt die Pellets her, die ich zum Heizen immer im Baumarkt gekauft habe?

Knut Bauer:

Online bestellen und dann nach Hause liefern lassen.

Sind Handwerksbetriebe offen oder geschlossen?

Norbert Schneider aus Schramberg und Dagmar Rheinhardt aus Ostfildern fragen:

Bleiben denn Handwerksbetriebe und Werkstätten geöffnet?

Knut Bauer:

Auf jeden Fall! Die Berufsausübung von Handwerkern und Werkstätten fällt nicht unter den harten Lockdown - und übrigens auch nicht unter die nächtlichen Ausgangssperren in Baden-Württemberg. Also: Wenn ein Heizungsmonteur abends noch ausrücken muss, um eine defekte Heizung zu reparieren, dann darf er natürlich auch nach 20 Uhr unterwegs sein. Auch Auto- und Fahrradwerkstätten bleiben geöffnet.

Besuch eines Verwandten, der etwas weiter weg wohnt

Normen Groß aus Winnenden möchte gerne wissen:

Kann ich im Lockdown meine alleinstehende 85-jährige Mutter in ihrem Privathaus besuchen? Ich müsste circa 10 km mit dem Auto fahren

Knut Bauer: Auf jeden Fall - tagsüber darf man für private Besuche jederzeit unterwegs sein, egal ob mit dem Auto, mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad. Es dürfen sich allerdings auch im privaten Bereich nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen und um 20 Uhr muss man wieder zu Hause sein, aufgrund der Ausgangssperre in Baden-Württemberg.

20 Uhr Ausgangssperre - ein gutes Stichwort

...auch bei Gisela aus Heilbronn:

Wenn die Supermärkte bis 20 Uhr offen haben, kann ich dann auch bis 20 Uhr einkaufen oder muss ich da dann schon zu Hause sein?

Knut Bauer:

Ja, da muss man schon zu Hause sein. Tatsächlich darf man ja nur noch aus triftigem Grunde nach draußen, und das ist nur der Beruf oder beispielsweise medizinisch notwendige Versorgung. Denn Einkaufen, heißt es, kann man tagsüber, und das wird nicht als triftiger Grund gewertet. Also schauen, dass man mit seinen Einkäufen um 20 Uhr wieder zu Hause ist.

Anreise von Verwandten aus dem Ausland:

Andreas aus Grafenberg möchte wissen:

Mein Sohn wohnt in der Schweiz und möchte uns gerne an Weihnachten besuchen. Braucht er bei der Einreise einen negativen Test oder was muss er alles beachten?

Knut Bauer:

Er braucht keinen Test. Laut Sozialministerium sind in der neuen Quarantäne-Verordnung direkte Verwandte von der Testpflicht ausgenommen, wie eben der Sohn. Außerdem gibt es im kleinen Grenzverkehr für die Bewohner der Grenzregionen in Frankreich und der Schweiz Ausnahmen bei der Quarantäneverpflichtung: Wenn man innerhalb von 24 Stunden ein- oder ausreist, muss man nicht in Quarantäne. Aber man muss sich an die Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg halten . Außer an Weihnachten, also vom 24.12. bis 26.12., darf man nur bis 20 Uhr zu privaten Besuchen unterwegs sein.

Susanne Stauß möchte wissen

... wie es sich mit einem Besuch aus Peru verhält, ihr Bruder und seine Familie haben sich angekündigt.

Knut Bauer:

Beim Besuch aus Peru - da wird es schon schwieriger. Peru ist als Risikogebiet eingestuft und wer von dort einreist, muss 10 Tage in Quarantäne bzw. kann am 5. Tag einen Corona-Test machen. Wenn der negativ ausfällt, kann die Quarantäne aufgehoben werden.

Weihnachtsbaum-Kauf

Karl-Heinz Rotard fragt:

Kann ich ab Mittwoch noch meinen Weihnachtsbaum kaufen? Und wie sieht’s aus, wenn man den Weihnachtsbaum im Baumarkt kaufen möchte?

Knut Bauer:

Also, wer unbedingt einen Weihnachtsbaum im Baumarkt holen möchtet, der sollte noch vor Mittwoch machen, denn die Baumärkte müssen ab dann schließen. Ansonsten bleiben die Weihnachtsbaum-Verkaufsstände offen - dort kann man sich auch ab Mittwoch noch einen Weihnachtsbaum besorgen.

Massage, Krankengymnastik und Fußpflege

Marco möchte, dass wir klarstellen...

... wie das jetzt genau ist mit Massage, Krankengymnastik und Fußpflege ist. Er sagt: "medizinische Praxen dürfen doch weiter geöffnet bleibt, oder"?

Knut Bauer:

Genauso ist es - Friseursalons und Kosmetikstudios müssen schließen - wenn es also aus kosmetischen Gründen erfolgt. Aber medizinisch notwendige Behandlung sind weiter möglich. Also zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logo-Therapien und genauso die Podologie, also die Fußpflege.

Unterkünfte: was gilt für Hotels und Pensionen?

Petra Witzel fragt:

Ich hätte gern gewusst, wie es mit Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen zu Weihnachten ist?

Knut Bauer:

Da gilt im Augenblick die Regelung, dass Hotels über Weihnachten für private Übernachtungen wegen Familienbesuchen öffnen dürfen, jedoch nicht für touristische Zwecke. Aber allgemein wird ja vom Reisen abgeraten.

Singles an Silvester

Klaus Jürgen Wagner und Elisabeth Grunwald wollen beide wissen,...

...wie ist es denn mit Silvester und den Singles: Also dürfen Singles zu einem weiteren Haushalt und wenn ja, müssen sie da auch um 20 Uhr wieder zu Hause sein?

Knut Bauer:

Ja, Silvester gibt es keinerlei Ausnahmen. Es ist ganz klar, dass maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen und das nur bis 20 Uhr.

Eine wichtige Frage noch zu Böllern:

Darf man an Silvester denn Böller und Raketen abfackeln oder ist es generell verboten – manche Menschen haben ja noch Böllerreste daheim, die weg müssen.

Knut Bauer:

Ja, die können weg. Verboten ist ausdrücklich nur der Verkauf von Silvesterfeuerwerk - nicht das Böllern selbst. Allerdings gibt es in vielen Städten und Gemeinden ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen. Aber im Garten darf man schon noch eine Silvesterrakete abschießen. Ganz generell darf der zum Haus gehörende Garten, die Terrasse oder der Balkon tagsüber und nachts jederzeit genutzt werden. Bei einem separaten Garten oder Stückle, zu dem man fahren oder laufen muss, ist das nur tagsüber bis 20 Uhr erlaubt. Ganz generell gilt bei den Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg: nach 20 Uhr nur noch aus triftigem Grund raus - auch an Silvester!

Postagenturen

Elke Bert möchte noch einige Weihnachtspakete verschicken und möchte jetzt wissen,...

...ob ab Mittwoch auch die Postagenturen geschlossen sind?

Knut Bauer:

Nein, die Post bleibt weiterhin geöffnet - genauso übrigens wie Banken und Sparkassen. Alles andere macht auch keinen Sinn, wenn der Einzelhandel ab Mittwoch schließen muss, dann werden natürliche viele Geschenke online bestellt oder Päckchen verschickt, und das geht ja gar nicht ohne die Poststellen.

Private Christbaum-Verkäufe am Wochenende

Carolin Gersbacher aus Stockach hat uns angerufen

... und würde gerne wissen, wie es mit dem Verkauf von Christbäumen aussieht: Am Wochenende sind ja wohl einige Verkäufe geplant von Privathändlern. Sie möchte gerne wissen, ob diese stattfinden dürfen oder ob man sich bis morgen Abend einen Christbaum kaufen muss.

Knut Bauer:

Nein, da ist keine Eile geborten. Weihnachtsbäume dürfen weiterverkauft werden. Also auch ab Mittwoch gilt das, und das kann man auch bei einem Weihnachtsbaum-Verkauf auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Das sieht man auch immer wieder, die Baumärkte müssen zwar schließen, aber der Weihnachtsbaum-Verkauf, der geht weiter.

Babysitting

Marina aus Radolfzell

... hütet zweimal in der Woche ein fremdes Kind: "Ich hole es vom Kindergarten ab und hüte es zwei Stunden und bringe es dann nach Hause." Darf sie das auch weiterhin oder nicht?

Knut Bauer:

Auf jeden Fall, das ist ja auch eine Art Berufsausübung, wenn auch nicht im klassischen Sinne. Von einer besonderen Ansteckungsgefahr durch Babys ist bisher auch nichts bekannt, also steht dem nichts im Wege. Ich würde aber mal sagen, zum Schutz des Babys auf jeden Fall mit Mundschutz.

Pflege

Um Pflege geht es bei der Frage von Hannah aus Sachsenheim:

Sie pflegt ihre kranke Mutter und möchte wissen, ob sie auch nach 20 Uhr noch nach Hause fahren darf, wenn es bei der Pflege mal länger dauert und sie nicht dort übernachten will.

Knut Bauer:

Auf jeden Fall, das ist eindeutig als Ausnahme der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für pflegerische Leistungen geregelt. Oder wie in diesem Fall, die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen. Es steht so in der Verordnung. Man darf in diesem Fall auch nach 20 Uhr unterwegs sein.

Reisen an Weihnachten

Rolf Teichmann aus Bühl fragt zum Thema Reise in der Pandemie-Zeit zu Weihnachten.

Seine Frage: Seine Tochter reist am Samstag aus Berlin mit dem Zug an und kommt nach 20 Uhr am Bahnhof an. Wie ist denn da die Regelung? Kann er sie dort abholen?

Knut Bauer:

Kann er - das gilt als sogenannter unabweisbarer Grund und ist eben auch möglich. Gar keine Frage, auch wenn der Zug noch später ankommen würde. Das macht ja auch keinen Sinn, die Züge fahren ja weiter, gerade jetzt vor Weihnachten und da muss man irgendwie nach Hause kommen. Dann allerdings auf direktem Wege heimfahren - ohne Zwischenstopp an der Dönerbude!

Trauerfall

Regina Schindler aus Stuttgart hat einen Trauerfall in der Familie.

Ein guter Freund ist gestorben. Die Trauerfeier ist am Freitag. Wie viele Personen dürfen denn jetzt an der Trauerfeier im Freien teilnehmen?

Knut Bauer:

Da gibt es bisher keine Änderung der gültigen Regeln. Also, es kommt einem zwar ein bisschen komisch vor, wenn jetzt ein harter Lockdown kommt, aber mit schriftlichem Hygienekonzept und Abstandsregeln können im Freien bis zu 100 Personen an Bestattungen und Trauerfeiern teilnehmen.

Ehrenamt bzw. Gemeinderatssitzungen

Marinna Kugler-Wendt aus Heilbronn fragt nach zum Thema Ehrenamt.

Zum Christbaum schmücken in der Kirche treffen wir uns um 20 Uhr, wenn alle Beteiligten Feierabend haben – geht das?

Knut Bauer:

Eigentlich nicht, denn das Weihnachtsbaum-Schmücken ist kein triftiger Grund, der bei den Ausnahmen von nächtlichen Ausgangssperren akzeptiert wird. Also: Auch ehrenamtliche Tätigkeiten müssen in diesen schwierigen Zeiten vor 20 Uhr erledigt werden. Ausgenommen sind dabei nur religiöse Veranstaltungen oder Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, z.B. wichtige Gemeinderatssitzungen.

Privates Übernachten

Wer darf im Moment bei wem übernachten? Zum Beispiel möchte Monika bei ihrer Freundin übernachten?

Knut Bauer:

Eigentlich nicht, wenn es ein reiner Freundschaftsbesuch ist, da ist die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ziemlich streng. Da heißt es: Das übernachten ist nur erlaubt, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt, also zum Beispiel, dass jemand gepflegt oder betreut werden muss. Oder wenn es ein Lebenspartner ist, also wenn die Partner in getrennten Wohnungen leben, dann dürfen sie natürlich jederzeit beim anderen Übernachten.

Dauer des Besuchs

Markus wollte nochmal sicher sein: Wenn man an Weihnachen, also vom 24. - 26.12. Besuch bekommt, darf der Besuch dann tatsächlich länger als 20 Uhr bleiben?

Knut Bauer:

Auf jeden Fall - an Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen sie auch den ganzen Abend zusammensitzen, an diesen Tagen gibt es für private Feiern keine nächtliche Ausgangssperre. Die gilt dann ab dem 27. Dezember wieder, also auch an Silvester.

Wie viele Freunde dürfen zu Weihnachten kommen?

Schauen wir nochmal auf die Anzahl der Personen, die da Weihnachten miteinander feiern können. Wenn man Freunde einlädt, wieviel gehen da?

Knut Bauer:

Bei Freunden und Bekannten gelten die auch an Weihnachten die üblichen Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Aber auch hier gilt die Ausnahmeregel bei der nächtlichen Ausgangssperre, vom 24. bis 26. Dezember kann man also auch mit Freunden solange Weihnachten feiern wie man will, wenn die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Weihnachten mit der Großfamilie

Bei Familien ist es etwas komplizierter. Wie zum Beispiel bei Sibylle. Sie will gerne mit allen drei erwachsenen Kinder mit ihren Ehegatten feiern – geht das oder muss sie jetzt tatsächlich einem Kind absagen?

Knut Bauer:

Das wird schwierig. An Weihnachten möglich sind Treffen mit vier weiteren Personen zusätzlich zum eigenen Haushalt. Also wenn Sybille alle drei Kinder mit Ehepartner einladen will, wären das sechs. An sich laut Verordnung geht es nicht. Vielleicht kann man es so regeln, dass man sich dann gegenseitig besucht und es auf die Feiertage verteilt.

Besuch im Altenheim

Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt Oma oder Opa im Altenheim besuchen will, an Weihnachten – gibt s da auch extra Regeln?

Knut Bauer:

Das hängt von den jeweiligen Pflegeheimen ab, wie Besuche dort geregelt sind. Aber ein pauschales Besuchsverbot in Alten-und Pflegheimen gibt es nicht, anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr, Das hat die Politik inzwischen auch kapiert, dass die alten Menschen da sehr unter Einsamkeit gelitten haben, das kann auch krank machen. Und viele Pflegeheime bieten inzwischen zum Schutz der Bewohner auch Corona-Schnelltests an.