Wer jetzt mal so ein richtig fettes Lob verdient hat, das ist das Lob selbst. Lob kann die tollsten Sachen: Geht runter wie Öl, schmeckt süss und ist frischer als grüner Klee. So, falls ihnen das jetzt schon wieder alles ein bisschen viel des Lobes ist, dann hören sie sich doch einfach die Weisheit der Straße an.