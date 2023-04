per Mail teilen

30 Stunden Live-Radiosendung in Bruchsal, Gengenbach, Rottweil, Tübingen und Backnang mit interessanten Gästen aus der jeweiligen Region, einer kleinen kulinarischen Reise durchs Land und natürlich den größten Hits aller Zeiten warten auf die Hörer:innen am Radio, am Livestream und natürlich auch auf die Besucher:innen vor Ort.