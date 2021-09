Lilibet Diana ist da!

Das zweite Kind von Harry und Meghan war am Freitag in einem Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien zur Welt gekommen. Die kleine Lilibet Diana wog rund 3.500g. Mutter und Kind geht es offenbar gut und sie haben das Krankenhaus schon wieder verlassen.

Glückwünsche aus dem Königshaus Die Königliche Familie in Großbritannien hat sich erfreut über die Geburt gezeigt. Die Queen, Prinz Charles und Camilla sowie Prinz William und Kate seien "hocherfreut", sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes. Wie entstand der Namen "Lilibet Diana"? Mit der Namensgebung haben Harry und Meghan offenbar der Queen, Königin Elisabeth II, eine Freude machen wollen. Ihr Spitzname lautet Lilibet. Der zweite Vorname erinnert an Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana. Das Mädchen ist Nummer 8 der britischen Thronfolge. Fotos von der kleinen Lilibet Diana gibt es noch nicht. Hier gibt es das offizielle Statement