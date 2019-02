Eine ihrer Stärken ist die Vielseitigkeit. Daniela Ziegler hat als Schauspielerin auf vielen großen Bühnen gespielt: In Hamburg, München, Zürich und Wien beispielsweise. Sie stand vor der Kamera in den ZDF-Verfilmungen von Rosamunde Pilcher, der Serie "Der Fürst und das Mädchen", bei Tatort-Filmen und anderen TV-Serien. Und sie ist eine feste Größe bei Musical-Produktionen. Aktuell steht sie in Stuttgart beim Musical "Anastasia" auf der Bühne.