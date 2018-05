"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern!", so schrieb es Karl Marx 1845 unter Punkt 11 in sein Notizbuch. Und heute sind seine Notizen und Theorien aktueller denn je. Der Schriftsteller Jürgen Neffe zeigt das in der Biografie "Marx. Der Unvollendete" anlässlich des 200. Geburtstags des Philosophen und Gesellschaftskritikers. Jürgen Neffe, promovierter Biochemiker, ist ein mehrfach ausgezeichneter Journalist und Autor. Die Washington Post machte seine Einstein-Biografie zum "Buch des Jahres". Für seine Biografie über Charles Darwin folgte Neffe sieben Monate der Reiseroute Darwins bei dessen Weltumseglung. Bevor Jürgen Neffe als freier Autor arbeitete, war er Korrespondent beim Spiegel, berichtete aus New York und Berlin. Später leitete er das Berliner Büro der Max-Planck-Gesellschaft.