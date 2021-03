Auf der neuen Plattform "Knowunity" laden Schüler*innen ihre Lernmaterialien hoch und lassen andere so an ihrem Wissen teilhaben. Das Konzept haben zwei ehemalige Abiturienten aus Sindelfingen entwickelt. Und es kommt an – auch bei Investoren.

Benedikt Kurz ist gerade mal 19 Jahre alt und hat letztes Jahr, kurz nach dem Abitur, zusammen mit einem Freund die Plattform "Knowunity" gegründet. Das Besondere: Alle Inhalte auf der Plattform kommen von Schülerinnen und Schülern selbst. So entsteht eine digitale Lerngruppe, in der gute Schüler, sogenannte "Knower", andere unterstützen mit ihren eigenen Materialien und mit ihrem Wissen. »Erklärungen und Problemlösungen auf Augenhöhe bringt den Schüler viel schneller und effektiver weiter, als dieser Unterricht von oben herab.« So holen sich die Schüler*innen Hilfe bei "Knowern", zum Beispiel wenn sie Fragen bei den Hausaufgaben haben oder als Ergänzung bei der Klausurvorbereitung. Lern-App ist kostenlos Momentan ist die App für die mehr als eine halbe Million Nutzer*innen kostenlos. Laut Gründer Benedikt Kurz soll "Knowunity" weiter ausgebaut werden und nicht nur in Deutschland Schülern beim Lernen helfen.