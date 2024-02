Bunt, frisch und saisonal - nicht nur für Vegetarier

Dieses Buch ist ein echter Hingucker: groß, grün und gigantisch- auf 340 Seiten wird Gemüse zelebriert und inszeniert

Von A wie Ackerrettich bis Z wie Zuckerwurzel… noch nie was von gehört? Macht nichts, diese Buch erklärt auf jeweils einer Doppel-Seite das Gemüse gepaart mit jeweils einem spektakulären Foto – und auf der nächsten Doppelseite ein originelles und of auch ungewöhnliches Rezept wie Mangold mit Joghurt und Ingwersaft oder grüne Tomaten mit Pfirsich oder Löwenzahn mit Kartoffeln. Die Rezepte sind nicht nur ungewöhnlich, sondern auch sehr anspruchsvoll- eben vom Sternekoch Andree Köthe, der das „Essigbrätlein“ in Nürnberg betreibt. Also fürs Nachkochen muss man schon sehr ambitioniert sein und äußerst filigran arbeiten können. Aber trotzdem ist das Buch ein echter Augenschmaus-das richtige Geschenk für Menschen, die Kochbücher wie ein Buch lesen und es auch gerne als Dekoration nutzen. Ist etwas teurer, aber lohnt sich absolut.