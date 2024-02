"Das ist doch in der Praxis gar nicht umsetzbar!"

Kevin Vogel aus Kiechlinsbergen vom Kaiserstuhl ist einer von vielen tausend Landwirten, die kreuz und quer mit dem Traktor durch die Republik gefahren sind, um heute in Berlin gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren.

Mit der Schlepper-Karawane quer durchs Land

Rund 10.000 Bauern werden heute vor dem Brandenburger Tor erwartet. Viele machten sich schon am Samstag oder Sonntag per Traktor auf den Weg in die Bundeshauptstadt, was vielerorts zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Bauern wollen gegen das Agrarpaket der Regierung protestieren; zahlreiche Umwelt- und Naturschutzvorschriften gehen ihnen zu weit.

So kritisieren die Landwirte etwa das geplante Insektenschutzprogramm und die Düngeverordnung. Auf die Straße treibt es viele Landwirte auch wegen der nach ihrer Ansicht 'negativen Stimmungsmache' gegen die Branche.

»Es werden täglich unzählige Gesetze beschlossen, die nicht praktikabel sind. Und auch mit den neuen Gesetzen würde wieder etwas entstehen, was in der Praxis doch nur schwer umsetzbar wäre!«

Hier das ganze Interview mit Kevin Vogel nachhören: