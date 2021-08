A propos "Roboter" - in einer Pressemitteilung 1997 hieß es stolz: "Gekonnt serviert ein japanischer Kugelroboter am 2.9.1997 in Berlin der IFA-Messehostess Doreen und dem Astronauten Ulrich Walter eine Tasse Kaffee." Zugegeben, das sprachgesteuerte Teil befand sich damals noch in der Entwicklung - und stammt von der gleichen Firma wie der Hunderoboter AIBO. Der Urahne der Hündchen?