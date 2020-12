Sprengstoff in der Schokolade! So wollte Hitler ein Attentat auf den damaligen britischen Premierminister Winston Churchill verüben. In der Schokoladen-Füllung war genug Sprengstoff enthalten, um im Umkreis von mehreren Metern alle Anwesenden zu töten. Der Anschlag scheiterte, weil die Engländer rechtzeitig Wind davon bekamen.

Imago imago images / UIG