"Mehr Polizei und Überwachung sind keine Lösung."

per Mail teilen

Die Bilder vom Wochenende aus Stuttgart haben in der gesamten Republik für Entsetzen gesorgt.

Ein wildgewordener Mob prügelt, kickt Polizisten, bewirft die Beamten mit Steinen und Flaschen, zerstört Schaufensterscheiben und plündert Ladengeschäfte. Nun werden Forderungen nach mehr Polizei und engerer Überwachung der Partyszene laut.

Mehr Polizei und engere Überwachung gefordert

»Bullen klatschen, Streifenwagen zerstören, Läden plündern: Bisher fand das eigentlich nur in Berlin-Kreuzberg oder im Hamburger Schanzenviertel statt, aber doch nicht in meinem Stuttgart, dachte ich. Pustekuchen.«

In der Nacht zum Sonntag wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, womöglich habe ich und haben sich die Verantwortlichen in Stuttgart, das friedliche Miteinander im beschaulichen, liberalen, Multikulti-Städtle schöngeredet. Aber selbst wenn nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist:

»Es widert mich geradezu an, wie eine Gruppe von Vollidioten den guten Ruf meiner Stadt innerhalb weniger Stunden dermaßen in den Dreck zieht.«



Klar, bei nüchterner Betrachtung hat es nachts schon immer geknallt. Seit über 30 Jahren treibe ich mich im Stuttgarter Nightlife herum, seit über 30 Jahren sehe ich auch wie die Hemmschwelle zuzuschlagen immer weiter sinkt. Und trotzdem: einen solchen Gewaltausbruch habe ich hier für absolut unmöglich gehalten.

Sind Sperrzeiten und Alkoholverbote die Lösung?

Dass deshalb nun aber das gesamte Nachtleben in Sippenhaft genommen werden soll, ist der erwartbare und meiner Ansicht nach vollkommen falsche Reflex konservativer Law-and-Order- Polit-Sherriffs, denen mal wieder nichts Besseres einfällt, als lange Sperrzeiten und Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen zu fordern und noch mehr Polizei auf die Straße zu schicken.

Nur: die Eskalation in der Nacht von Samstag auf Sonntag fand nicht morgens um 5 Uhr statt. Das Saufen erledigen die Kids oft schon bevor sie zum Feiern in die Stadt ziehen. Und noch mehr Beamte patrouillieren zu lassen, die noch engmaschiger kontrollieren, erzeugt lediglich noch mehr Ärger und noch mehr Wut. Außerdem sorgt es bei jungen, frustrierten Männern, die sich ausgegrenzt und abgehängt fühlen, zu Trotzreaktionen, die im schlimmsten Fall in weiteren Straßenschlachten münden.

"Racial profiling"

Sind wir ehrlich: die Gesellschaft hat es schlicht verpennt, diese Kids mitzunehmen, ihnen eine Perspektive zu geben. An den Clubtüren werden sie abgewiesen, in den Parks und auf der Straße von der Polizei ständig kontrolliert und unter Generalverdacht gestellt – Stichwort: racial profiling.

»Wenn man jungen Menschen dermaßen deutlich sagt, „Ihr gehört nicht dazu“, dann respektieren sie die geltenden Regeln auch irgendwann einfach nicht mehr.

Und was dann passiert musste man leider am Wochenende miterleben.