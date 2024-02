Mundart-Komödie als Webstream

Mehr als 18.000 Zuschauer haben die Komödie "Koi Auskomma mit dem Einkomma" live gesehen - nun geht sie online. Die Stuttgarter Schauspielbühnen bringen das Mundart-Theaterstück in die Wohnzimmer. Von 18 bis 24 Uhr steht -ausschließlich am 2. April - eine Aufzeichnung der Komödie als Internetstream bereit.

Die Schauspielbühnen in Stuttgart, so die Begründung der Macher wörtlich, "möchten ihrem Publikum auch in Zeiten der Corona-Krise den Zugang zum Theater ermöglichen". Im SWR1-Interview freut sich die Volksschauspielerin Monika Hirschle auf das Experiment und sagt, sie sei beinahe aufgeregter als bei einer Live-Vorstellung. Sie hat diesen Komödien-Klassiker ins Schwäbische übertragen.

Volker Jeck und Monika Hirschle im Theaterstück "Koi Auskomma mit dem Einkomma" Schauspielbühnen Stuttgart / Martin Sigmund

Wenn die Rente nicht reicht, muss die gute Stube untervermietet werden – notfalls doppelt!

Das Rentnerpaar Sabine und Eberhard entschließt sich, einen Untermieter aufzunehmen. Wobei: Eberhard will eine Untermieterin und verspricht das Zimmer der attraktiven Lisa. Ida hingegen will einen Untermieter und vermietet an den jungen Tom, der wie Lisa händeringend eine Unterkunft sucht. Nun teilen sich also zwei Untermieter ein Zimmer! Da rollt der Rubel. Aber die beiden dürfen sich auf keinen Fall begegnen. Doch lässt sich das dauerhaft verhindern? Ob Rentenniveau oder Wohnungsnot – Sabine und Eberhard haben auf alles eine Antwort!

Und hier können Sie das Stück live sehen - ausschließlich am 2. April, zwischen 18:00 und 24:00 Uhr: https://www.nachtkritik.de/