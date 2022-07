3 Tipps: Was tun, wenn der Koffer verloren geht?

Urlaubszeit ist Reisezeit. Aber was tun, wenn der Koffer verloren geht? Mit diesen Tipps bleiben Sie entspannt.

1. Verlust des Gepäcks melden

Falls Ihr Koffer verloren geht, müssen Sie ihn genau beschreiben können. Deshalb: Das Gepäck am besten vor der Reise fotografieren - idealerweise beim Einchecken. So können Sie beweisen, dass Sie den Koffer aufgegeben haben. Außerdem ist es gut, ein Schild am Koffer zu befestigen, auf dem Name, Telefonnummer, Reiseziel und Heimatadresse stehen.

Taucht der Koffer auf dem Gepäckband nicht auf, müssen Sie das direkt beim Gepäckermittlungsschalter melden und der Fluggesellschaft Bescheid geben. Bei einer Pauschalreise muss außerdem der Reiseveranstalter informiert werden.

2. Welche Entschädigung und Erstattung gibt es?

Ist Ihr Gepäck weg, dürfen Sie sich für maximal ein bis zwei Tage das Notwendigste einkaufen: Zahnbürste, Unterwäsche oder Kleidung beispielsweise. Dabei sollten Sie darauf achten, nicht überteuert einzukaufen und den Kassenzettel aufzubewahren. Taucht der Koffer wieder auf, wird Ihnen aber nicht nach Hause gesendet, können Sie außerdem die Fahrtkosten für die Abholung der Fluggesellschaft in Rechnung stellen.

3. Wann gilt ein Koffer als verloren?

Taucht das Gepäck nach 21 Tagen nicht auf, gilt es als verloren. In diesem Fall müssen Sie sich erneut bei der Airline melden und auflisten, welche Gegenstände im Koffer waren. Als Entschädigung erhalten Sie bis zu 1.400 Euro pro Person - allerdings wird der aktuelle Zeitwert des Koffers und dessen Inhalts angenommen, so dass die Erstattung vermutlich geringer ausfällt. Bei besonders teuren Gegenständen ist es hilfreich, den Kaufbeleg vorlegen zu können.

Wichtig zu wissen ist allerdings: Bargeld, Dokumente und Schmuck werden nicht ersetzt! Wertsachen sollten daher immer ins Handgepäck.

Tipp: elektronische "wo ist mein Koffer"-Tracker

Sie nennen sich "Airtag", "Tile", "SmartTag" oder "Chipolo" und sind sogenannte Tracker. Diese kleinen, batteriebetriebenen Sender können sich per Bluetooth mit Handys in der Nähe verbinden und so ihren Standort verschlüsselt an Sie übermitteln. Wenn der Koffer mit dem Tracker also in London steht und Sie in New York, können Sie's auf Ihrem Handy sehen - immer vorausgesetzt, ein anderes Handy ist oder war innerhalb der Reichweite des Trackers (25-100 Meter).