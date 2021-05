Die Schere zwischen arm und reich wird größer in Deutschland. Die Aufstiegschancen der Ärmeren bleiben konstant gering, denn noch immer entscheidet soziale Herkunft zum Beispiel über die Bildungswege. Das "Netzwerk Chancen" kämpft dagegen an. SWR1 Moderatorin Petra Klein spricht mit der Gründerin des Netzwerkes, Natalya Nepomnyashcha, und fragt sie: "Jeder ist seines Glückes Schmied - das können wir langsam in die Tonne treten - oder?"

In der Theorie ist in Deutschland in der Tat alles möglich. Man kann natürlich sozial aufsteigen, ich bin ein Beispiel dafür. Aber ich bin eher die Ausnahme. Nepomnyashcha verweist auf zahlreiche Studien, die nachweisen, wie viel schwieriger zum Beispiel Arbeiter:innen-Kinder es haben, aufs Gymnasium zu kommen im Vergleich zu Akademiker:innen-Kinder. Und genauso sei es, wenn man studieren möchte - selbst mit Abitur hätten es Arbeiterkinder schwieriger. Insofern ist es auf jeden Fall so, dass es verdammt schwer ist, in Deutschland sozial aufzusteigen und dass wir keine Gleichheit haben. "Netzwerk Chancen" fördert junge Erwachsene ... mit Workshops zu Themen wie Rhetorik, Networking und Karriereplanung, unterstützt mit Arbeitgeber-Kontakten und Einzelcoachings - und das kostenfrei. Das Ziel: jungen Menschen, die zum Teil noch in Ausbildung und Studium oder schon berufstätig sind, eine gute Chance auf eine möglichst gute Karriere zu geben. Der harte Weg zur Unternehmensberatin Natalya Nepomnyashcha ist ein Einwandererkind, wurde in einer Hartz IV Familie groß, war klug, durfte aber trotzdem nicht aufs Gymnasium. Heute ist sie studierte Unternehmensberaterin. Wie schwer war ihr Weg, was hat sie motiviert? Ich hatte ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis und habe nicht verstanden, warum ich nicht aufs Gymnasium durfte. Und das war für mich auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich so hart gekämpft habe. Denn wenn man die eigenen, guten Notenin der Realschule sieht und Freunde auf dem Gymnasium hat, die sogar schlecht in Rechtschreibung sind, kommen so langsam die Zweifel am gerechten Bildungssytem. Ihren Bachelor hat Natalya Nepomnyashcha dann in England erworben. Die größten Bremsklötze: das Schulsystem und mangelnde Förderung Für Natalya Nepomnyashcha ist eines der größten Probleme das mehrgliedrige Schulsystem. Sie zitiert Studien, die zeigen, dass ein Arbeiter:innen-Kind eine vielfach geringere Chance für eine Gymnasialempfehlung hat als ein Akademiker:innen-Kind - bei gleicher Leistung und gleicher Begabung. Wir brauchen sehr gute Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung - in denen jedes Kind individuell gefördert wird, aber von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss bleiben kann. "Soziale Aufsteiger" sind wichtig für Teams Gemischte Teams sind offenbar produktiver und erfolgreicher - wie sieht es dort mit den sozialen Aufsteigern aus? Warum sollten sich Unternehmen überhaupt gerade für diese Personengruppe interessieren? Auch auf diese Frage hat Natalya Nepomnyashcha eine Antwort. Es sind in der Regel Menschen, die sehr durchsetzungsstark sind, weil sie ja wirklich gegen Widerstände kämpfen mussten. Sie sind deshalb auch sehr lösungsorientiert, frustrationstolerant, aber auch sehr flexibel, weil sie zwischen verschiedenen sozialen Schichten jonglieren müssen. Deshalb setzt sich das "Netzwerk Chancen" auch für soziale Diversität ein: in Unternehmen und Organisationen sollen auf allen Ebenen Menschen aus allen sozialen Schichten vertreten sein. Natalya Nepomnyashchas Appell an die Wirtschaft Ich würde vor allen Dingen Chefinnen und Chefs bitten, offen zu sein für ungerade Lebensläufe und offen zu sein für Menschen, die ihn nicht ähnlich sind.