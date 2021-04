Können Tiere eigentlich rechnen? Sind Männer besser in Mathe als Frauen? Und seit wann rechnet der Mensch überhaupt? Diese und andere Fragen beantwortet Carla Vinetta Richter aus der SWR Wissenschaftsredaktion in unserem Faktencheck zum Thema Mathematik.

Können Tiere rechnen?

Wir sind nicht die einzigen Lebewesen, die ein Verständnis für Zahlen entwickeln können. Tiere können zählen und Mengen erkennen. Bestimmte Affenarten wie Rhesusäffchen können sogar einfache Additionsaufgaben lösen. Bienen können laut Forscher*innen bis 4 zählen. Diese Fähigkeit soll ihnen zur Orientierung bei der Nahrungssuche dienen. Sie könnten zum Beispiel auffällige Landmarken zählen, um sich zu merken wo eine Blumenwiese ist. Hühner können nicht rechnen, aber Unterschiede in Mengen erkennen. Dies haben italienische Forscher*innen entdeckt und vermuten, dass es dabei um den Schutz geht. Je größer eine Gruppe von Hühnern ist, desto besser können sie sich vor Fressfeinden schützen. Auch Fische können Mengen unterscheiden. Gambusen sind immer zu größeren Exemplaren ihrer Art hingezogen.

Sind Frauen schlechter in Mathe als Männer?

Genauso wie in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens gibt es auch in Mathematik einen Gender Gap. Mädchen sind nicht generell schlechter in Mathe als Jungs, oft unterschätzen sie aber ihre eigenen Fähigkeiten. Stattdessen überschätzen sogar Jungen ihre mathematischen Talente. Außerdem werden Kinder auch unterschiedlich stark für das Fach motiviert und dies beginnt bereits im Elternhaus. Noch immer wird davon ausgegangen, dass Jungs eher naturwissenschaftliche Berufe übernehmen sollen. Mädchen dagegen etwas mit Sprachen oder im sozialen Bereich. Trotzdem werden gleich viele Frauen wie Männer in Deutschland Lehrerinnen und Lehrer für Mathematik.

Seit wann rechnet der Mensch?

Die Geschichte der Mathematik reicht bis ins Altertum. Es gibt Nachweise über erste Zählverfahren von vor über 50 000 Jahren, richtig rechnen tut der Mensch seit über 5000 Jahren. In den ersten Hochkulturen konnten aber nur sehr Wenige rechnen – vor allem Verwaltungsbeamte, Kaufleute und Gelehrte. Mit der Zeit entstanden komplexe Zahlensysteme mit Zahlen, Zahlwörtern und schriftlichen Zahlsymbolen. Im alten Ägypten wurde vor über 4500 Jahren die Konstruktion der Pyramiden exakt berechnet und das nur mit den vier Grundrechenarten.

Im Mittelalter wurde vor allem im Kopf gerechnet, da kaum eine oder einer schreiben und lesen konnte. Außerdem gab es Rechenhilfsmittel wie Rechenbretter. Erst ab dem 15. Jahrhundert wurde dann mit Ziffern und den Zeichen + und - gerechnet. Mittlerweile nutzt man schnell den Taschenrechner auf dem Smartphone.

Natürlich hat sich auch viel verändert, was die wissenschaftliche Mathematik angeht. Immer neue Gebiete sind dazu gekommen und es wurden neue Verfahren der Berechnung entwickelt, zum Beispiel mithilfe der ersten Computer.

Sind Mathe Profis anders als Nicht-Mathematiker*innen?

Ja! Forscher*innen haben herausgefunden, dass Mathe Profis ein ganz spezielles Netzwerk in ihrem Gehirn haben, dass anspringt sobald sie über Mathe nachdenken. Es ist nur einen Zentimeter groß, aber umfasst zwei Millionen Nervenzellen. Dieses Aktivitätsmuster ist für Mathematiker*innen einzigartig und reagiert nur auf Zahlen. Bei Nicht-Mathematiker*innen existiert dieses Netzwerk nicht.

Gibt es immer noch ungelöste mathematische Probleme?

Ja. Das Clay Mathematics Institute aus den USA hat auf seiner Webseite sieben von ihnen aufgelistet und nennt diese Millenium-Probleme. Das besondere bei diesen Millenium Problemen ist, dass für ihre Lösung jeweils ein Preisgeld von 1 Millionen Dollar in Aussicht steht. Zu den Problemen gehört zum Beispiel die Vermutung von Hodge. Hier geht es um algebraische Geometrie und die Darstellung von Objekten. Außerdem gibt es Probleme aus der Physik, Informatik und Zahlentheorie.

Übrigens…

Der Serie „The Big Bang Theory“ verdanken wir eine mathematische Entdeckung. In einer Folge fragt Sheldon Cooper „Welches ist die beste Zahl, die bekannt ist?“ und antwortet selbst darauf, dass es die 73 ist. Dies begründet er so: „73 ist die 21. Primzahl, ihre Spiegelzahl – die 37 – die 12., und deren Spiegelzahl (die 21) ist das Produkt der Multiplikation von – haltet euch fest: 7 und 3.“ Verschiedene Zahlentheoretiker begannen daraufhin nach weiteren solchen Primzahlen zu suchen und kamen zu dem Ergebnis, dass nur die 73 die genannten Kriterien von Sheldon erfüllt.

Nie mehr Angst vor Zahlen!

Daten, Statistiken, Grafiken - viele Menschen hadern mit Mathematik und scheitern selbst an einfachen Rechenaufgaben. Die Kolleg*innen von odysso sorgt für Durchblick im Zahlendschungel.