1 od. 2 Dosen gestückelte Tomaten (je nach Personenzahl- 2 Dosen bei 4 Portionen)

2 frische Tomaten in Würfel geschnitten

1-2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe (nach Geschmack)

1 Pckg. Schafskäse

2 Stangen Frühlingszwiebeln

Etwas Öl zum Andünsten

Und nach Geschmack oder Vorrat: Lachsstückchen oder Kabeljau (frisch oder als Tiefkühl-Ware), in Streifen geschnittenes Hühner- oder Putenbrustfilet

In einer großen Pfanne etwas Öl erhitzen (nicht zu heiß!)

Zwiebeln schälen und in Würfelchen schneiden, Knoblauch ebenfalls im heißen Öl glasig dünsten. Tomaten (aus der Dose und frische) hinzufügen, etwas einköcheln lassen (bis sich von den frischen Tomaten die Haut löst).

Fisch oder Fleisch zugeben (nicht vorher anbraten), gar ziehen lassen. Schafskäse in Würfel schneiden und in die Pfanne geben, NICHT umrühren. Wenn die Käsewürfel etwas geschmolzen sind, in kleine Röllchen geschnittene ganze Frühlingszwiebeln, zum Schluß frische, in Streifen geschnittene Kräuter hinzufügen. Kurz heiß werden lassen und dann servieren.