Würde, hätte, wäre... 2020 wird auch für das Kino bedingt durch die Corona-Krise als Jahr des Konjunktivs in die Geschichte eingehen. Von ausgefallenen Drehs über verschobene Filmstarts bis zur wochenlangen Schließung der Lichtspielhäuser – alles geriet durcheinander. Inzwischen kann man vorsichtig von einer gewissen Normalität sprechen – viele Kinos spielen unter Einhaltung besonderer Hygiene-Auflagen – hier die wichtigsten Filme des Herbsts.

Oft verschoben, aber jetzt vor den USA in Europa zu sehen

Die Rede ist von "Tenet" von Christopher Nolan. Dreimal wurde der Start in Deutschland verschoben, die Zuschauer nach dem Kino-Start Ende August strömen aber – so es die Hygiene-Maßnahmen zulassen – in die Kinosäle. International hat der Film am ersten Wochenende über 50 Millionen Euro eingespielt. In den USA läuft er erst kommendes Wochenende an. Ein Lichtstreif am Horizont für die gebeutelte Filmindustrie. In der actionlastigen Handlung soll nichts weniger als der Dritte Weltkrieg verhindert werden. Wer auf Science Fiction, Action und Nolans überbordende Bildsprache steht: Tickets besorgen und ins Kino gehen!

Und endlich: ein neuer Bond

Wäre alles so gelaufen wie geplant, dann hätte ein Blockbuster vielleicht schon Millionen Menschen in die Kinos gelockt und damit hunderte Millionen in die Kassen gespült. Spätestens mit der Bekanntgabe der Interpretin des Titelsongs, einer 18-Jährigen aus Los Angeles, war der mediale Hype Anfang des Jahres voll entbrannt.

Der neue James Bond "No Time To Die" hätte am 2. April Premiere gehabt. Billie Eilish lief da schon auf allen Radiostationen rauf und runter mit ihrem gleichnamigen Titelsong. Und dann wurde der Kinostart angesichts der Krise verschoben.

Am 12. November soll jetzt endlich so weit sein: "Keine Zeit zu sterben", wie der neue 007 hierzulande heißen wird, kommt ins Kino.

Daniel Craig: "Das wird einer der bestens Bonds"

Die Ankündigung, dass Daniel Craig den Titelhelden spielt, war gleich auf zweierlei Weise brisant: Der Schauspieler kündigte bereits im März bei Saturday Night Live an, es sei der letzte Bond mit ihm in der Hauptrolle. Und Craig weiter, "es wird einer der besten werden".

Es gibt Gute, es gibt Böse und es gibt Böse, von denen man sehr lange nicht weiß, dass sie es sind. Verfolgungsjagden, schöne Frauen (wie die Doppelnullagentin Nomi, gespielt von Lashana Lynch) und wilde Schießereien runden das Erwartbare ab.

Der Film beginnt damit, dass James Bond seine Rente auf Jamaika genießt, bis er einen Auftrag bekommt, einem Bösewicht, der über eine neue und gefährliche Technologie verfügt, das Handwerk zu legen. Brisant dabei, dass vielleicht Bonds Freundin in die Machenschaften involviert ist (gespielt von Léa Seydoux). Allein, um Ralph Fiennes als M, Christoph Waltz und Daniel Craig mal wieder auf großer Leinwand zu sehen ein Muss. Und für Bond-Fans sowieso.

Nicht nur Männer retten die Welt im Herbst

Gleich zwei Superheldinnen kommen in die Kinos: "Wonder Woman 1984" am 1. Oktober und "Black Widow" am 29.10.

Die Handlung von "Wonder Woman 1984" spielt, wie es der Titel verrät, zur Zeit des Kalten Krieges. Und wie es sich für eine Superheldin gehört, kämpft sie für das Gute, nicht weniger als dafür, dass die Menschen auf dem Weg des Friedens bleiben. Und wer wäre besser als als Vorbild und Vorkämpferin auf diesem Weg voranzuschreiten?! Natürlich: Wonder Woman herself.

"Black Widow" streift diese Zeit ebenfalls. Natasha Romanoff, alias Black Widow, muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Mit Ihrer Zeit als Agentin des KGB. Wer also Scarlett Johansson in ihrer Rolle als Black Widow sehen will, der sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen.

Geht’s auch mit weniger Action?

Geht. Kurz vor dem Winter, kurz vor Weihnachten, am 17.12., soll ein potentieller Kassenschlager in die Kinos kommen: Hier treffen ein Erfolgsmusical und ein absoluter Erfolgsregisseur aufeinander.

Westside Story und Steven Spielberg. Die Romeo-und-Julia-Geschichte in Amerika: Zwei Straßengangs und eine eigentlich unmögliche Liebe. Spätestens bei den Songs "America" oder "I feel pretty" ist dann auch die musikalische Strahlkraft spür- und hörbar. Inwiefern Erfolgsmusical und -regisseur neuen Erfolg generieren, entscheiden Sie dann als Publikum.

Und die Kinder? Und "unsere" Schauspieler?

"Jim Knopf und die Wilde 13", die Verfilmung des zweiten Romans von Michael Ende über Jim und seinen großen Freund Lukas, den Lokomotivführer. Kinostart ist der 8. Oktober. Viele Abenteuer hat er zu bestehen, bis Jim Knopf das Geheimnis seiner Herkunft erfährt. Prominent besetzt mit dem Who is Who der deutschen Schauspielriege: Christoph Maria Herbst, Annette Frier oder auch Rick Cavanian und Uwe Ochsenknecht. Wer auf "bezauberndes" Kino steht, ob selbst ein Kind oder nicht, sollte sich diesen Film in diesem Herbst nicht entgehen lassen.

Fazit für den Kinoherbst

Filmisch hat der Herbst also einiges zu bieten. Bleibt nur noch abzuwarten, inwieweit angesichts der Corona-Krise alle geplanten Termine auch wirklich eingehalten werden können. Den Zuschauern wäre es zu wünschen, dass Kinobesuche weiter stattfinden können. Den Filmschaffenden und den Kinos ebenso.