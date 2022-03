per Mail teilen

Tekkie aus Leidenschaft: Kenza Ait Si Abbou Lyadini ist Technologie-Expertin und kennt sich bestens mit Robotern und Künstlicher Intelligenz aus. Sie nimmt Wolfgang Heim mit in ihre Welt.

Ob Saugroboter, Gesichtserkennung oder Algorithmen – künstliche Intelligenz ist überall um uns herum. Kenza Ait Si Abbou Lyadini ist Expertin für Robotik und Künstlicher Intelligenz und sagt: wir alle sollten uns mehr mit Zukunftstechnologie beschäftigen, am besten schon von klein auf.

Wie wollen wir als Gesellschaft künstliche Intelligenz einsetzen und weiterentwickeln?

In ihrem Kinderbuch “Meine Freundin Roxy” erklärt Kenza deshalb kindgerecht Robotik, KI und Coding. Denn was für viele von uns noch nach einer fernen Utopie klingt, ist längst in unserem Alltag angekommen. Aber mit dem technischen Fortschritt kommt auch Verantwortung: wie wollen wir als Gesellschaft künstliche Intelligenz einsetzen und weiterentwickeln? Wie nutzen wir die gesammelten Daten?

Homepage von Kenza Ait Si Abbou Lyadini

Im Gespräch mit Wolfgang Heim spricht Kenza Ait Si Abbou Lyadini über Kühlschränke, die sich selbst befüllen, Angst vor Technik und warum vor allem die menschliche Faulheit ein Innovationstreiber ist.

In dieser Folge:

00:00 – 07:17: So erklärt Kenza Kindern künstliche Intelligenz

07:18 – 14:02: Kenzas Weg zur künstlichen Intelligenz

14:03 – 21:50: So wird die Technologie heute schon genutzt

21:51 – 29:12: So wird KI die Zukunft verändern