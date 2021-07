per Mail teilen

Nach den Überflutungen in Deutschland wird auch in Baden-Württemberg über Schutzmaßnahmen vor Umweltkatastrophen diskutiert. Dabei gibt es laut eines DRK-Experten Nachholbedarf.

Wie gut ist Baden-Württemberg auf Umweltkatastrophen vorbereitet? Jürgen Wiesbeck aus Heidelberg ist Landesbeauftragter für Katastrophenschutz beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) und sagt im Hinblick auf die massiven Überflutungen in Deutschland mit mehr als 160 Toten:

»Wir hätten sicherlich in solchen Situationen ähnliche Probleme, wie sie gerade in Rheinland-Pfalz auftreten.«

Zwar habe Baden-Württemberg beim Katastrophenschutz klare Strukturen, die seien aber in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße aufgerüstet worden, wie es der technische Standard erlaubt hätte. Vor allem beim Sanitäts- und Betreuungsdienst gebe es erhebliche Lücken.

Warnungen bei Naturkatastrophen wie Unwettern

Ausrüstung für Krisenfall in BW fehlt

Mehr als 45.000 Ehrenamtliche engagieren sich im DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Davon bilden 5.500 Einsatzkräfte in 102 der 120 vom Lande aufgestellten Einsatzeinheiten das Rückgrat des Bevölkerungsschutzes. Laut Wiesbeck mangelt es jedoch an der notwendigen Ausrüstung:

»Uns fehlen Krankentransportwagen, Notstromaggregate, Ausstattung für die Wasserversorgung, und und und. Da müssen wir für die Zukunft ein deutliches Augenmerk darauflegen.«

Auch Zelte, Unterbringungsmaterial, Lebensmittel, Hygieneartikel oder Bekleidung sei nötig. Zwar halte das DRK Ausrüstung für den Krisenfall vor, die sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

In den von den Wassermassen betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war die Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen. Auch das Mobilfunknetz fiel aus. Diese Infrastruktur gelte es, im Krisenfall bereitzustellen, so Wiesbeck. Außerdem müssten die Helfer entsprechend vorbereitet und ausgebildet sein, um schnell Hilfe leisten zu können.

DRK fordert mehr Geld für Katastrophenschutz

Dafür wünscht sich der Katastrophenschutzbeauftragte mehr Unterstützung vom Land.

»Es müssen zentrale und dezentrale Lager vorhanden sein, die durch das Land betrieben, unterhalten und ausgestattet werden. Katastrophenschutz ist grundsätzlich Ländersache.«

Zwar habe das baden-württembergische Innenministerium in den letzten zwei Jahren mehr Anstrengungen unternommen, doch über die Finanzen entscheide letztendlich der Landtag. Deshalb appelliert Wiesbeck an die Abgeordneten, trotz knapper Kassen wegen der Corona-Pandemie mehr Geld für den Krisenfall in Baden-Württemberg zur Verfügung zu stellen.