Als zweiter Detektiv der Hörspielreihe DIE DREI ??? ist Jens Wawrczeck Kult, seit 1978 ist der Synchronsprecher in dieser Rolle zu hören. Er ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Und Sänger - Gemeinsam mit Natascha Böttcher am Akkordeon und Guido Jäger am Kontrabass spielen sie den Song "Senza Fine" aus dem Film "The Flight of the Phoenix".