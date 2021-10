Jason Mraz: "Look For The Good"

Am Befreiungstag der Schwarzen in den USA hat Jason Mraz sein neues Album veröffentlicht. Die Einnahmen will er unter anderem der Black Lives Matter Bewegung spenden.

Schon der Veröffentlichungstermin ist ein Statement: Jason Mraz wählte den 19. Juni. Den Tag, an dem die Schwarzen in den USA traditionell die Befreiung aus der Sklaverei feiern. Er erinnert an die Sklavenbefreiung in der Hafenstadt Galveston im US-Bundesstaat Texas, die offiziell am 19. Juni 1865 verkündet wurde, und ist der älteste Gedenktag der Sklavenbefreiung.

»Der 19. Juni ist ein historischer Tag in der Förderung der Gleichberechtigung. Ich bin stolz darauf, solidarisch mit der Black Lives Bewegung zu sein und sie unterstützen zu können, indem ich alle meine Einnahmen aus den Verkäufen und Streams meines neuen Albums 'Look For The Good' spenden werde.«

Alle Einnahmen werden gespendet

Unter anderem will Mraz mit dem Geld die Organisationen "Black Lives Matter", "San Diego Young Artists Music Academy", "RISE San Diego", "Grassroots Law Project", das "Center on Policy Initiatives" und die "Equal Justice Initiative" unterstützen.

»Die Zeit ist gekommen, nach all den Versprechen, Gedanken und Gebeten endlich zu handeln!«

Reggae mit positiver Botschaft

"Look For The Good" zeigt erneut Mraz’ lebenslange Liebe zur Reggae-Musik. Als Gastsänger sind die Schauspielerin und Komödiantin Tiffany Haddish sowie die Reggae-Ikone Sister Carol zu hören. Das Album beginnt und endet mit demselben Satz: "Look For The Good" ("Halte Ausschau nach dem Guten").

Cover des Albums "Look For The Good". dpa Bildfunk BMG/Warner/dpa

Make Love

In einem Statement zum Album zitiert Mraz seinen Song "Make Love", der ebenfalls auf dem neuen Album enthalten ist. Darin fordert er jeden auf "ein kleines Stück von sich zu geben" und anderen Menschen zu helfen.

Bereits am 18. Juni veröffentlichte er das zugehörige Video, das er noch vor dem Lockdown zuhause auf seiner "Mranch“ (eine Farm, auf der er Bio-Avocados und Kaffee anbaut) gedreht hatte.