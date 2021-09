Die Weisheit der Straße

per Mail teilen

Zu den Kernkompetenzen eines Geheimagenten gehört, dass er Sachen für sich behalten kann. Wir wissen nicht, wie es James Bond ergehen würde, wenn er auf die bohrenden Fragen von unserem Reporter treffen würde. Ob er da auch dicht halten könnte oder wie so viele andere ein redseliger Teil der Weisheit der Straße werden würde. Was wir wissen ist, dass der neue James Bond ganz schön lange auf sich warten ließ. Wegen Corona wurde der Filmstart immer wieder verschoben, aber ab nächsten Donnerstag ist er da: "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig als Bond. Unsere Geheimwaffe Stefan Schlegel greift jetzt schon wieder höchst intime Informationen in Freiburg ab...