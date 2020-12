Der Kulturwasen hat uns 2020 ein Stück davon zurück geben können, was wir in diesem Jahr am meisten vermissen - live Events und die Interaktion mit unseren Hörer*innen! Auf dem Kulturwasen läuft das ganze dann eben mit Autos und viel Abstand zwischen den "Familien-Lounges" und mit Lichthupe statt Applaus von dicht an dicht stehenden Menschen...

SWR Willi Kuper