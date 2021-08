In Zukunft soll nicht mehr der Inzidenzwert, sondern die Auslastung der Intensivstationen ausschlaggebend sein. Wie viele Intensivbetten momentan belegt sind, verrät Prof. Uwe Janssens von der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin).

Uwe Janssens, Präsident der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) picture-alliance / Reportdienste Kay Nietfeld

So viele Intensivbetten sind belegt

Janssens: Im Moment haben wir noch eine etwas günstige Situation, was Covid19 betrifft und auch was die Anzahl der freien Intensivbetten betrifft. Bundesweit, wie auch in Baden-Württemberg sind ca.17 Prozent der Intensivbetten frei – und in Baden-Württemberg tatsächlich nur 3,9 Prozent dieser Patienten an Corona erkrankt. Dennoch: die steigenden Inzidenzzahlen treiben uns natürlich schon Sorgenfalten ins Gesicht, denn der Herbst steht uns bevor. Und dann eventuell steigende Zahlen auch auf den Intensivstationen.

Intensivbetten-Belegung: Wie alt sind die Corona-Patienten?

Janssens: Es hat eine Altersverschiebung stattgefunden. Es ist nicht mehr so, dass es nur noch die ganz Alten sind.



40-60 Jahre: 40 Prozent der Patienten

Über 60 Jahre: 40 Prozent

30-39 Jahre: knapp 9 Prozent

»Wir sehen auch jüngere Menschen auf der Intensivstation.«

Geimpfte Corona-Patienten auf Intensivstationen?

Janssens: Weit über 90 Prozent der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden und auf Intensivstation liegen, sind nicht geimpft. Eine ganz wichtige Informationen und ein wichtiger Hinweis nochmals für die Bevölkerung: Lasst euch impfen, denn damit verhindern wir wirklich schwere Fälle auf den Intensivstationen, die im schlimmsten Fall sogar zum Tod der Patient:innen führen.

Hospitalisierung statt Inzidenzwert

Janssens: Wir plädieren für einen sogenannten Dreiklang, indem wir drei Kernelemente reinnehmen:

Erstens die Inzidenz, die darf nicht weg. Das hat das Robert Koch-Institut auch gesagt. Das ist doch der erste Warnschuss den wir hören. Wenn das steil ansteigt, dann haben wir eine Warnung.

Zweitens die Krankenhausaufnahmen, das sind diejenigen, die dann schon schwerer verlaufen.

Drittens die Intensivbetten.

(...) Wenn wir alles zusammen betrachten, werden wir einen guten Blick und ein Gefühl dafür gewinnen, wie ernst die Lage ist. Durch die Impfungen haben wir jetzt weniger schwer Erkrankte, dennoch: wenn wir mehr Infizierte haben, dann wird auch die Anzahl der Patienten in den Krankenhäusern wieder steigen.

»Alle drei Werte im Auge behalten plus den R-Wert (Infektiosität). Dann haben wir valide Instrumente, die uns auch helfen, das Steuer in die richtige Richtung zu lenken.«

Vierte Corona-Welle - was tun?

Janssens: Krankenhäuser haben in den letzten 18 Monaten viel gelernt. Wir haben uns reinkämpfen müssen in diese Pandemie und ich denke, dass die Krankenhäuser das hervorragend gemacht haben. Wir wissen jetzt mittlerweile, wie wir mit Covid19-Patienten umzugehen haben. Wir haben auch alle Maßnahmen in der Schublade, was passieren sollte, wenn tatsächlich viele Patienten infiziert werden sollten. Wir sind gewappnet für eine vierte Welle. (...) Aber es soll uns nicht ablenken von dem wichtigsten Ziel, so viele Menschen wie möglich impfen zu lassen.