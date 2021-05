Nach einem Alarmruf aus dem Ulmer Impfzentrum, dass dort der Impfstoff ausgehe und tausende Termine abgesagt werden müssen, hat das Land reagiert und verspricht Nachlieferungen.

Am Dienstag warnte Professor Bernd Kühlmuß vom Impfzentrum Ulm in SWR1 Baden-Württemberg, dass über 10.000 bereits vereinbarte Termine abgesagt werden müssten. Das baden-württembergische Sozialministerium hat reagiert und will nun doch mehr Impfstoffe an die Impfzentren liefern.

»Diese Woche ist jetzt gesichert.« Prof. Bernd Kühlmuß, Impfzentrum Ulm

Dem Impfzentrum Ulm wurden 3.000 zusätzliche Impfdosen zugesagt. Dies reiche aber trotzdem nicht, um alle eingestellten Termine zu bedienen, sagt Professor Bernd Kühlmuß im SWR1 Interview. Leute, deren Termine abgesagt werden müssen, sollen aber auf eine Warteliste kommen.