Hausarztpraxen in Baden-Württemberg dürfen ab heute nach bestem Wissen und Gewissen impfen, so lange der Impfstoff reicht. Aber was tun, wenn Sie Ihren Impfpass verlegt haben?

Die Hausärzte haben immer einen Stapel frischer Impfpässe da. Da gibt’s dann einfach einen neuen. Und falls Ihnen das im Impfzentrum passiert: Hier gibt’s dann eine Impfbescheinigung und dann kann man das Ganze beim Hausarzt in einem neuen Pass nachtragen lassen - oder halt, wenn man den alten Pass wieder findet. Muss ich den Impfausweis nach der Corona-Impfung immer dabei haben? Ein weiteres Mal sollten Sie Ihren Impfpass nicht mehr verlieren. Denn wenn Sie ohne Schnelltest zum Friseur oder ins Café wollen, müssen Sie ihn immer als Nachweis mit dabei haben. Er gilt ab zwei Wochen nach der zweiten Impfung und muss dann vorgezeigt werden. Wie weise ich nach, dass ich Covid-19 hatte? Genesene gelten ein halbes Jahr lang als immun. Das heißt: Sie brauchen den positiven PCR-Test-Nachweis. Der ist ab vier Wochen und bis zu sechs Monaten, nachdem er gemacht wurde, gültig. Nach den sechs Monaten können SIe sich impfen lassen, da reicht ein Pieks. Dann gilt der PCR-Testnachweis plus Impfpass als Nachweis.