Hundeerziehung für Anfänger und Fortgeschrittene

Hunde lesen lernen - das neue Buch von Maren Grote ist selbst für erfahrene Hundebesitzer sehr lehrreich.

Hunde lesen lernen- so heißt eins der spannendsten Hundebücher, das in diesem Jahr erschienen ist. Geschrieben hat es die Trainerin, Dozentin und Autorin Maren Grote und es ist selbst für erfahrene Hundebesitzer sehr lehrreich.

Hunde werden oft unterschätzt

Wir unterschätzen unsere Hunde sehr oft und wissen häufig nicht, dass ein Hund fast nichts zufällig macht. Wo er sich im Haus hinlegt, wann er wirklich anfängt zu jagen oder warum er an der Leine pöbelt - dafür gibt es aus Hundesicht sehr gute Gründe.

Wieso die Leinenlänge den Besitzer schockt

In Marens Buch steht zum Beispiel auch, dass der Hund sehr genau weiß, wie lang die Leine ist. Das war für mich als Huskymensch, der dann doch eine ganze Weile gebraucht hat dem Husky klarzumachen, dass Menschen nicht durchs matschige Feld gezogen werden möchten, schon ein kleiner Schock. Was man dagegen tun kann und warum alles ein bisschen einfacher wird, wenn man weiß, warum und wie Hunde Dinge tun, die wir Menschen nicht ganz so toll finden, erklärt uns Maren Grote in dieser Folge “Sitz Platz Aus”.