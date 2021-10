Hunde aus dem Ausland retten? Darum kann das zum Problem werden

per Mail teilen

Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland einen Hund aus dem Auslandstierschutz bei sich aufgenommen wie jetzt. Es ist ein Geschäft geworden - mit schwerwiegenden Folgen.

Vom großen Glück bis zur absoluten Katastrophe ist bei der Adoption eines Hundes aus dem Ausland alles möglich. Meistens sind die Vorfahren und die Vorgeschichte des Tieres unbekannt - und der Welpe mittlerweile 40 Kilo schwer. In Deutschland haben noch nie so viele Menschen einen Hund aus dem Auslandstierschutz bei sich aufgenommen wie jetzt. Was als Rettung für die Tiere gedacht war, ist zum Geschäft geworden.

Wann "Tierschutz" zur Hunde-Entführung wird

Zu Hundtrainerin und Dozentin Maren Grote kommen immer mehr Menschen, die Probleme mit einem Hund aus dem Auslandstierschutz haben. Ihre Erfahrungen hat sie in dem Artikel "Gerettet oder entführt" beschrieben. Wo die Rettung eines Hundes aufhört und seine Entführung beginnt und warum sich Herdenschutzhunde nicht in kleinen Stadtwohnungen halten lassen, bespricht sie in dieser Folge "Sitz Platz Aus" mit Annett Lorisz.