»Pilzesammeln ist grundsätzlich okay, da kommt es auf die Menge an: die Portion [darf] so groß sein, dass sie eine Familie ernähren kann - es müssen ja keine 5 Kilo sein! Wenn Sie Lese-Holz einsammeln - einen Arm voll, um an der Feuerstelle ein Feuer zu entzünden - ist das auch erlaubt. Was nicht geht: professionell sammeln mit Körben, Anhängern oder ähnlichem. Das ist verboten.«