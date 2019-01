Holocaust – Gedenken Wider das Vergessen und Verdrängen

«Keinen Platz für Hass jeder Art in Europa», forderte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani Mitte dieser Woche in Brüssel. EU-Abgeordnete und Vertreter jüdischer Organisationen erinnerten gemeinsam an den Holocaust. Zugleich räumte Tajani ein: «Dennoch ist Antisemitismus immer noch ein Problem».